banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
İstanbul’da kaymakam ve vali yardımcıları değişti
İstanbul’da kaymakam ve vali yardımcıları değişti
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Başakşehir'e Konya çelmesi
Başakşehir'e Konya çelmesi
Bakan Koca'dan iğneli uyarı
Bakan Koca'dan iğneli uyarı

15 Temmuz gazisi Sakartepe: "Yine olsa, hiç düşünmeden müdahale ederim”

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİN 4. YILDÖNÜMÜNDE AFYONKARAHİSARLI 15 TEMMUZ GAZİSİ AYKUT SAKARTEPE, O GECEYİ ANLATARAK, “BU GÜN YİNE OLSA HİÇ DÜŞÜNMEDEN MÜDAHALE EDERDİM” DİYE KONUŞTU.

Genel 14.07.2020, 09:35
7
15 Temmuz gazisi Sakartepe: "Yine olsa, hiç düşünmeden müdahale ederim”

15 Temmuz 2016 tarihinde bir iş için gittiği İstanbul’da hain darbe girişimine karşı direnenler arasına katılan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ayağından vurularak gazi olan Afyonkarahisarlı gazi Aykut Sakartepe o geceyi “Bu gün yine olsa hiç düşünmeden müdahale ederdim, giderim” sözleri ile anlattı.

15 Temmuz hain darbe girişimin 4. yıl dönümünde Afyonkarahisarlı 15 Temmuz Gazisi Aykut Sakartepe, o geceyi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. O gece darbe girişimini televizyondan öğrendiğini ve abdest alarak sokağa çıktığını belirten Sakartepe,

“Çengelköy’de bir esnaf kardeşimiz telefonla arayarak bir haberin olduğunu bu haberi de izlememeniz gerektiğini söyledi. Öylelikle televizyonu açtık. Haberlerde güvenlik önlemi gibi bir şeyler söyleniyordu. Köprüde güvenlik önlemi alındı, köprü tek taraflı trafiğe kapanmış şeklindeydi ve helikopter görüntüsü de veriliyordu. Şöyle biraz izlediğimizde haberi sadece muvazzaf sınıfın yani kışla askerinin köprüde olduğunu, iç güvenlik jandarma ve polisin orada bulunmadığını gördüm ve Allah fark ettirdi. O dönemde de hükümetle bu FETÖ’nün üstüne ‘Paralel Devlet Yapılanması’ adı altında gidiyordu. Son kozunu oynuyor diye düşündük. Abdestlerimizi de tazeleyerek sokağa çıktık. Baktık ki asker görünümündeki teröristler birçok yeri işgal etmiş ve söylemleri de şuydu ‘evlerinize dönün askeriye yönetime el koydu!’ Ben Kanlıca’da olmam sebebiyle Fatih Sultan Mehmet köprüsüne müdahale etme imkanım oldu. Hamdolsun saat 23.00 civarıydı orası bu hainlerden temizlendi” dedi.

“Sağ dizimden G-3 ile vurularak yaralandım”

Rütbeli, rütbesiz birçok kişinin vatandaşa o gece ateş ettiğini belirten Sakartepe, “Bu arada bugünkü ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden devamlı ‘burada çok yoğun bir oluşum var, halka ateş ediyorlar, buraya gelmeniz lazım’ diye telefonlar alıyordum. 1. köprüye odaklandık, Boğaziçi Köprüsüne. Anadolu yakasından geçmeye uğraştık, ama o tarafa, tabi başarılı olamadık. Sonra Kanlıca iskeleden Avrupa yakasına geçmek kaydıyla 1. köprüye intikal ettik. Gece saat 02.00-02.30 civarıydı. Yine orada da çok yoğun bir şekilde yığınak yapmışlar. Tank, helikopter, rütbeli, rütbesiz birçok asker kılığındaki insanlar orada vatandaşımızın mukavemetiyle karşılaşıyorlardı ama hiç ateş etmekten de geri kalmıyorlardı. Gece saat 02.30 civarı müdahale ederken sağ dizimden G-3 ile vurularak yaralandım. Allah bizi memur eyledi hamdolsun bu gazilik nişanıyla” diye konuştu.

“Barikata 30-40 metre kala ateş etmeye, taramaya başladılar”

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir kız çocuğunu kalabalığa bağırarak ‘daha ne bekliyoruz, daha kaçımızı vurabilirler’ dedikten sonra yürümeye başladıklarını belirten Sakartepe, “O gece yaşadığım birçok farklı mevzu var. Mesela unutamadığım köprünün üzerindeyken tabi halk çoluk, çocuk, yaşlı genç herkes oradaydı. Halktan 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu çok yüksek bir sesle, kalabalığın içerisinde bağırarak; ‘daha kaçımızı vurabilirler? Kaç tanemizi vurabilirler ki? Daha ne duruyoruz?’ diye çığlık çığlığa seslendi. İşte o an itibariyle yürümeye başladık barikata doğru. 30-40 metre kala ateş etmeye, taramaya başladılar. Yanımda birçok kardeşimiz şehit oldu, birçok arkadaşımız yine gazi oldu. Yaşlı, genç birçok insan bu hainlere karşı hamdolsun direndi ve mukavemet gösterdi. Çok şükür 16 Temmuz sabahı bu hain girişim başarıya uğramadı, yenildi ve hezimete uğradı çok şükür. Allah’ım bir daha bu vatana böyle haince şeyler göstermesin” dedi.

“Şişli Eftal Hastanesinde bir mezbaha havası vardı”

Vurulduktan sonra götürüldüğü Şişli Eftal Hastanesi’nde çok kötü manzaralar olduğunu kaydeden Sakartepe konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vurulduktan sonra açıkçası herhangi bir acı hissetmedim, yaradan öyle ağrı, sızı gibi bir şey vermedi. Fakat tabi sağ bacağımdan vurulduğum için bacağımı kullanamaz hale geldim. Halkta tedirgin oldu yaralı var diye. Bizi aldılar elden ele ambulansa kadar. Oradan en yakın hastane Şişli Eftale götürdüler. Yine hastaneye gittiğimde de ilginç şeyler yaşadım. Hastanenin girişi ve içerisi çok kalabalıktı. Sedye kalmamış, tekerlekli sandalye yoktu, müdahale odaları dolmuş, artık koridorlarda bile ağır yaralılar var. Tabiri caizse hastane değil de bir mezbaha havası vardı. Yaklaşık 1.5 yıl kadar yoğun tedavi gördüm ve 2 yılda da tam iyileşme sürecim gerçekleşti. Sadece 15 Temmuz’da değil 15 Temmuz’daki süreçte halada o şekilde aklımızdan hiç çıkmıyor.”

“Yine olsa yine giderim”

Bugün aynı şey olsa hiç düşünmeden müdahale edebileceğini Aktaran Sakartepe, “Hiç düşünmezdim, yine hala düşünmem. Yine Allah yaşatmasın o güleri bir daha. Bu millete, bu devlete rabbim zeval vermesi, hainlere fırsat vermesin. Ama öyle bir pozisyon olsa tabi hiç düşünmeden yine müdahale ederdim” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 14 Temmuz 2020
İmsak 03:43
Güneş 05:37
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:43
Yatsı 22:29