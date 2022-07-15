15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik ziyareti

Erzurum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kars Kapı Şehitliğine düzenlenen ziyarete Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer katıldı.

Şehit yakınlarının da katıldığını tören de şehitler için dua edildi. Ardından protokol ziyaret çerçevesinde şehit mezarlarına karanfil bıraktı.