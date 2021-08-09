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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın çıkışında otobüsleri teker teker durdurup denetimlerini gerçekleştirdi. Polis, denetimde otobüs sürücülerine ve yolculara uyarılarda bulundu.

Genel 09.08.2021, 11:45
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın çıkışında otobüsleri teker teker durdurup denetimlerini gerçekleştirdi. Polis, denetimde otobüs sürücülerine ve yolculara uyarılarda bulundu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Esenler’de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında sefere çıkan otobüslere yönelik denetimler yapıldı. Resmi ve sivil trafik polislerinin katıldığı uygulama sırasında otogar çıkışında durdurulan otobüsler titizlikle kontrol edildi. 7 Trafik polisi ekibi, 2 motosikletli ekibin gerçekleştirdiği uygulama sırasında otobüslerin lastik diş derinlikleri, takometreleri, emniyet kemerleri ve evrakları kontrolden geçirildi. Uygulama sırasında otobüslerin içine binen trafik polisleri yolculara emniyet kemeri takmanın önemini anlattı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan denetimlerin gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi.
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