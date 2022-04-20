15 Temmuz Demokrasi Otogarı bayram öncesi sakin

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda her bayram öncesi yaşanan yoğunluk, bu kez yerini sakinliğe bıraktı. TOFED Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, bayramda önceki bayramlara benzer bir yoğunluk beklemediklerini, ek sefer yapacak kadar rezervasyon olmadığını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Ramazan Bayramı öncesinde bilet rezervasyonları başladı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, “Büyük bir zam yaptığımızda yolcu olmuyor. Fiyatlarımızı makul ölçüde tutuyoruz. Çok büyük para kazanma derdinde değiliz. Yıllardır hizmet verdiğimiz insanları bir yerden bir yere taşımak için mücadele içindeyiz” dedi.

“Ek servis yapacak kadar rezervasyonumuz yok”

Bayramda çok fazla bir beklentilerinin olmadığını ifade eden Çaktır, “Genelde bir taraftan dolu gidip diğer taraftan boş döndüğümüz dönemlerdir. Ek servis yapacak kadar rezervasyonumuz yok. 27-28-29 Nisan’da uzun yol, 30 Nisan’da kısa yollarda da rezervasyonların tükenmek üzere olduğunu görebiliyoruz. Son günlere geldiğimizde bir sürpriz bekliyoruz. Son gün ne olur bilemiyoruz. İnsanlar bize gelirlerse ona da hazırlıklıyız. Onlarla ilgili bütün firmalar ek servis yapabilme özelliğine sahiptir. Araçlarımız yatıyor. Öyle bir ihtiyaç olursa yolcularımıza cevap verebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu. Çaktır, “Devletin sübvanse ettiği demiryolları ve hava yollarındaki fiyatların bizim seyrimizde olması nedeniyle rekabet ediyoruz ,biz halkımıza daha iyi hizmet vereceğimize inanıyoruz” diye de ekledi.

Seyahat Firması Yetkilisi Alaattin Çendek ise, “Şu anda bayram için ana listeler doluyor. İlave talep oldukça açılacak. Şu an bayram satışlarımız başlamıştır” dedi.