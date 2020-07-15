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15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Samsun nöbette

FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ/PARALEL DEVLET YAPILANMASI'NIN (FETÖ/PDY) 15 TEMMUZ 2016’DAKİ BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMİNİN 4. YIL DÖNÜMÜNDE SAMSUN HALKI YİNE MEYDANLARI DOLDURARAK “DEMOKRASİ NÖBETİ” TUTTU.

Genel 15.07.2020, 23:40
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15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Samsun nöbette

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Samsun halkı yine meydanları doldurarak “demokrasi nöbeti” tuttu. Programda konuşan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Darbe girişiminin sadece ekonomiye 2016 yılında verdiği zarar 400 milyar TL. 2016’da bu darbe girişimi yüzünden biz Türkiye olarak yüzde 2 daha az büyüdük” dedi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda anma programı düzenlendi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Darbe gecesi sokaklara çıkıp demokrasi nidaları atan Samsun halkı bu yıl da nöbetteydi.

Anma saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından tüm şehitler adına Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır eşliğinde şehitler için dua edildi. Devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dev ekranda yayınlandı. 15 Temmuz görüntülerinin yer aldığı bir video derlemesi izlendi. Ardından protokol konuşmaları gerçekleşti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu toprakların medeniyetimizin en büyük ihaneti ile karşı karşıya kaldık. 251 vatan evladının şehit olduğu, 2 bin 193 gazi olan bir gece. Bu topraklarda istikbale yürürken tarih bunu yazacak. Çok önemli bir tarih ve dönüm noktasıdır. Bunun idrakinde olalım. O gece 83 milyon insan istikbaline, vatanına, milletine, bayrağına, ezanına sahip çıkmıştır. 4 yıldan bu yana o girişimin neleri engellemeye yönelik olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. 15 Temmuz ile engellenmek istenen istikbaline yürüyen Türkiye’yi istikbalinden alıkoymaktı” diye konuştu.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Karşımızda gerçekten sinsi bir düşman vardı. Hain FETÖ/PDY yıllarca içimizde çocuklarımızı kemiren yine vatandaşlarımızın dini duygularını sömüren bir terör örgütüydü. Gizli yüzü bilinmeyen bir terör örgütü. En tehlikelisi de zaten bu. Kurban bağışı istediler, para bağışı istediler milletimiz verdi. En önemlisi evlatlarını en parlak çocuklarını verdi. Ve bu çocukların beyinlerini yıkamak suretiyle bu milletin karşısına düşman olarak diktiler. 15 Temmuz darbe girişiminin sadece ekonomiye 2016 yılında verdiği zarar 400 milyar TL. 2016 rakamlarıyla büyük para ve 2016’da bu darbe girişimi yüzünden biz Türkiye olarak yüzde 2 daha az büyüdük. Bununda maliyeti 17 milyar dolar. Bunun ekonomik sıkıntılarını hala daha çekiyoruz. İnşallah bunların üstesinden hep birlikte geleceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve gaziler tarafından şiirler okundu. Saat 22.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Sancak Koşusu’nda yer alan sporcular koşunun bitiş yeri olan Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu konser verdi. Mehteran gösterisi yapıldı. Kurra hafızları tarafından Kur’an tilaveti yapıldı ve ezgi dinletisinin ardından anma programı son buldu.

Programa Samsun İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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