banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor

15 Temmuz darbe girişimi videosunu izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz şehitlerin anısına hazırlanan klibi televizyonda izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı.

Genel 15.07.2021, 13:17
15 Temmuz darbe girişimi videosunu izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı
banner502

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz şehitlerin anısına hazırlanan klibi televizyonda izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişiminde şehit olanların anısına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan klibi televizyonda izleyen 5 yaşındaki Erzurumlu Göktuğ Eğilmez gözyaşlarını tutamadı.

Televizyon karşısında gözyaşlarına boğulan küçük çocuk sosyal medyada ilgi gördü. ‘Gözünü kırpmadan bile bile şehit olmayı bilmişler’ diyerek ağlamaya başlayan minik Eğilmez izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501