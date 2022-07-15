banner528

banner549

banner547

Son Dakika
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi

15 Temmuz anısına Cuma hutbesini ay yıldızlı cübbesiyle okudu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin anısına Sakarya’nın Karasu ilçesinde Cuma namazı öncesi mevlidi şerif okutuldu. Çarşılı merkez Camii İmam Hatibi Ali Sarımert, günün anısına diktirdiği ay yıldızlı cübbe ve sarığı ile Cuma hutbesi vererek namaz kıldırdı.

Genel 15.07.2022, 16:26
15 Temmuz anısına Cuma hutbesini ay yıldızlı cübbesiyle okudu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin anısına Sakarya’nın Karasu ilçesinde Cuma namazı öncesi mevlidi şerif okutuldu. Çarşılı merkez Camii İmam Hatibi Ali Sarımert, günün anısına diktirdiği ay yıldızlı cübbe ve sarığı ile Cuma hutbesi vererek namaz kıldırdı.

Karasu Çarşılı Merkez Camii’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri anısına Cuma namazı öncesi mevlidi şerif okutuldu. Programda İlçe Müftülüğü Şube Müdür Murat Çetin, Ulu Camii Müezzin Kayyımı İrfan Bulut ve Yeşilköy Camii İmam Hatibi Yunus mevlidi şerif okudu. İlçe Müftüsü Bektaş Günay öncülüğünde dua edildi.

Ardından Merkez Çarşılı Camii İmam Hatibi Ali Sarımert, Cuma hutbesini okudu. Hutbede Ali Sarımert’in günün anlam ve önemine binaen giydiği ay yıldızlı cübbe ve sarığı dikkat çekti. Camii İmam Hatibi Ali Sarımert, “Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazilerimize de sağlık versin. Rabbim böyle bir acıyı bir daha göstermesin. Cübbenin tasarımını kendim yaptım ve bir arkadaşıma diktirdim. Bugünün anısına, bütün şehitlerimizin hatırası olarak Cuma namazını Türk bayraklı cübbemizle kıldıracağım” dedi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu