1400 yıllık camide ilk kez cuma namazı kılınamadı

Hatay’da depremde yıkılan 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi’nde ilk kez cuma namazı kılınamadı. Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar enkaz nedeniyle camiye giremedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay’da büyük yıkım yaşandı. 1400 yıl önce inşa edilen ve Anadolu’nun ilk camisi olarak kabul edilen Hatay Antakya’daki Habib-i Neccar Camisi de depreme dayanamadı. Tarihi camide ilk kez cuma namazı kılınamadı.