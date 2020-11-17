Altındağ Belediyesi daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağ’daki 140 bin haneye çöp poşeti dağıtımına başlandı.

Altındağ artık daha temiz Altındağ Belediyesi, evsel atıkların çevre kirliliğine sebebiyet vermeden toplanabilmesi için, ilçe genelinde 140 bin adet kokulu ve büzgülü çöp poşeti dağıtıyor. Altındağ genelinde kapı kapı gezerek dağıtım yapan ekipler, çöp poşetini evlere teker teker bırakıyor.

Daha temiz Altındağ

Daha temiz bir Altındağ için seferber olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “Ekiplerimiz Altındağ’ın her mahallesine çöp poşeti dağıtıyor. Daha temiz bir Altındağ için adeta seferber olduk. Temizlik seferberliğimize vatandaşlarımız da destek olurlarsa, çok mutlu olacağız. Hemşehrilerimiz, çöplerini 19.00-21.00 saatleri arasında, belirlenen çöp bırakma noktalarına çıkararak bizlere yardımcı olabilirler. Tüm hemşehrilerimizden çöp çıkarma saatlerine uymalarını ve çöplerini ağzı bağlı çöp torbalarında atmalarını rica ediyorum. Mahallemizi, Altındağımızı, çevremizi ve tüm dünyayı ancak bu şekilde el ele vererek koruyabiliriz” dedi.