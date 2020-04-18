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14 yaşında korona virüsü yendi

TOKAT’TA, KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDAVİSİ SONRASI İYİLEŞEN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ.

14 yaşında korona virüsü yendi

TOKAT’TA, KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDAVİSİ SONRASI İYİLEŞEN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ.

18 Nisan 2020 Cumartesi 10:55
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14 yaşında korona virüsü yendi

Tokat’ta, korona virüs (Covid-19) tedavisi sonrası iyileşen 14 yaşındaki çocuk, alkışlarla taburcu edildi.

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan Erol Özden ile Tuba Özden çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan 14 yaşındaki Fatih Emir Balcı, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Niksar Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun korona virüs (Covid -19) testi pozitif çıktı. Ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Balcı, 15 gün süre ile tedavi gördü. Korona virüs hastalığını yenmeyi başaran çocuk sağlıkçıların alkışları arasında hastaneden taburcu edildi.

Hastalığa sokakta oynarken yakalanmış olabileceğini tahmin eden Balcı, “Hastalık beni kötü etkiledi, uyuyamıyordum. 2-3 gün uyuyamadım, tedavi sürecim zor geçti. Sürekli öksürüyordum, terliyordum. Tedavim iyi geçti, iyi baktılar. Taburcu olduğum için iyi hissediyorum. Evde kalsın herkes, dışarı çıkmayın, ellerinizi yıkayın” dedi.

Ailesi de kendisini izole etti

Baba Erol Özden, oğlunda koran virüs hastalığı belirtilerinin öksürük ve yüksek ateşle başladığını kaydetti. Özden, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Niksar’da 300 hanenin yaşadığı TOKİ’de oturuyoruz. Hastalığa nasıl yakalandığından bir bilgimiz yok. Her çocuk gibi sokağa çıkıyordu. Bizlerde 15 gündür karantinada idik. Bizlerde bir şey yok. Şükürler olsun şu an bir hastalık belirtisi yok. Sağlıklıyız diye düşünüyoruz” dedi.

Oğlunun hastalığının tedavisinin ağır geçtiğini ifade eden anne Tuba Özden ise zor bir süreç atlattıklarını ifade ederek, “Çocuğun o sıkıntıları yaşaması bir anne olarak çok üzücü, yıpratıcı. Ama çok şükür atlattık. Herkese teşekkür ediyorum, Rabbim razı olsun. Mutluyuz, istediğimiz ayağımıza geldi. Hiçbir yönden sıkıntı yaşamadık” diye konuştu.

"Çocuklar korona virüsü daha rahat yeniyor"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Anabilim Öğretim Üyesi Dr. Ergün Sönmezgöz, çocuğu yaptıkları tedavi sürecini dile getirerek, “Hastamız bize yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldi. Yaklaşık 15 gündür servisimizde tedavi görüyordu. Tedavi aldıktan sonra klinik durumu iyileşti. 14 günde evde izole olmak üzere taburcu ettik. Çocuklarda da bu hastalığı görebiliyoruz. Ama çocuklar daha hafif atlatabiliyor. Çok nadiren hafif solunum sıkıntısı olan hastalarımız oluyor. Ama genelde solunum desteği olmadan iyileşiyorlar. Sağlık Bakanımızın vurguladığı gibi bu süreçte izolasyon önemli. Evde izolasyon, dış ortama çıkılmaması ve ev içinde bile izolasyona dikkat edilmesi gerekiyor. El temizliği, ellerin yıkanması çok önemli. Buna dikkat edilmesi, hastalığın bulaşıcılığının engellenmesi asında önemli” ifadelerini kullandı.

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