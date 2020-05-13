14 YAŞ VE ALTI ÇOCUKLARIN SOKAK SEVİNCİ

Yaklaşık iki ay boyunca evlerinde karantina hayatı yaşayan çocukların sokakla buluşması anne ve babaları da sevindirdi.

0-14 yaş grubuna sokağa çıkma izni verilmesiyle kısa zamanda park ve bahçelerdeoluşan kalabalık akıllara sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı sorusuu getirdi. Genel olarak maske kullanımının az olduğu gözlenirken bazı ailelerin çocuklarına maske takma konusunda hassas davrandığı gözlendi.

Bakan Koca, konuyla alakalı olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca; “Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız” dedi.