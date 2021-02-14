14 Şubat Sevgililer Günü’nü kar yağışıyla kutladılar

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava uyarıları sonrası Anadolu Yakası’nda kar yağışı başladı. Bazı vatandaşlar da evlerinin önünde kar ile fotoğraf çekinerek, sevgililer gününü kutladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul’da etkili olan bahar havaları yerini gece saatlerinden itibaren kar yağışına bıraktı. Anadolu yakasının yüksek noktalarından Aydos tepesinde de kar yağışı başladı. Bazı vatandaşlar evlerinin önünde kar ile fotoğraf çekinerek, sevgililer günün ilk dakikalarını böyle kutladı. Öte yandan İstanbul Valiliği, tarafından, yoğun kar yağışı tahminleri sonrası araç sürücüleri ve vatandaşlara oluşabilecek olumsuzluklara ilişkin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Kar yağışında fotoğraf çektiren Ömer Öcal, 14 Şubat sevgiler günü, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Kar yağışının başlamasıyla bizde evinimizin önünde fotoğraf çekinerek, sevgilime böyle bir süpriz mesaj yollamak istedim” diye konuştu.