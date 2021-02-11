130 yabancı ülkenin büyükelçileri Afyon’un tatlarının lezzetine bakacak

Gastronomi Alanında UNESCO’nun Geliştirici Şehirler Ağına dahil olan Afyonkarahisar’da tanıtım atağı devam ederken, bu kapsamda Ankara’daki 130 yabancı ülkenin büyükelçiliklerine 10 farklı dilde hazırlanan tanıtım broşürüyle birlikte kentin yöresel ürünlerinden lokum, sucuk, patatesli köy ekmeği ve haşhaşın yer aldığı lezzet paketi gönderildi.

Gastronomi alanında tanıtım çalışmalarına devam eden Afyonkarahisar Belediyesi, daha önce 81 ilin valisine, belediye başkanına ve milletvekillerine gönderdiği lezzet paketlerine bir yenisini daha ekledi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatı, Vali Gökmen Çiçek’in destekleriyle Afyonkarahisar’dan Ankara’daki büyükelçiliklere yöresel ürünlerimizin yer aldığı lezzet paketi gönderildi.

Kentin seçkin markalarının ürettiği, tescilli lezzetlerden oluşan lokum, sucuk, patatesli köy ekmeği ve haşhaşın bulunduğu hediye paketleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gastronomi Birimi tarafından hazırlandı.

“Kazanan Afyon olacak”

Markalaşma ve tanıtım çalışmalarına büyük bir önem verdiklerini belirten Başkan Zeybek, “Afyonumuzun yöresel ürünlerini ülkemiz de tanıttığımız gibi dış temsilciliklerde de büyükelçiler vasıtasıyla tanıtmaya gayret sarf ediyoruz. Tabii bunu yaparken de belediyemiz gastronomi birimi ekiplerimiz ciddi çalışma sergilediler. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar’ın tanıtımı, gelişmesi ve yöresel ürünlerimizin geniş kitlelere tanıtılması için belediye olarak elimizden gelenin fazlasını göstermeye gayret sarf ediyoruz. Bu da tabi ki üreticilerimize olumlu olarak döneceğinden hiçbir şüphemiz yok. Kazanan Afyon olacak. Katkıda bulunan ve emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“10 dilde hazırlanması bizim için çok önemli”

Afyonkarahisar Belediyesi’nin gastronomi alanında yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiğini söyleyen Vali Gökmen Çiçek ise “Lezzetlerimizin ve ilimizin tanıtımı ile ilgili yine muhteşem bir organizasyonun eşiğindeyiz. Özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışan bu uğurda mücadele eden büyükelçilerimizi unutmayarak lezzet paketlerimizi gönderen Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek ve Kültür Müdürümüz İhsan Akar’a teşekkür ediyorum. Broşür son zamanlarda gördüğüm en profesyonel broşürlerden bir tanesi. Özellikle kapağına kentimizin önemli bir değeri Frigya’nın resminin konulması ve Almanca, İtalyanca, İngilizce, Arapça, Japonca, İspanyolca gibi 10 dilde hazırlanması bizim için çok önemli. Estetik zarfların hazırlanarak Afyonkarahisar mührüyle gönderilmiş olması bizi ayrıca mutlu etti” dedi.