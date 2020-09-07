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13 vaka sonrası köy karantinaya alındı
ZEMZEMİYE KÖYÜ'NDE GÖRÜLEN 13 VAKA SONRASI KÖY KARANTİNAYA ALINDI
Genel 07.09.2020, 12:54
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Bilecik’te bir köyde artan Korona virüs (Covid-19) vakaları sonrası köy jandarma ekiplerince karantinaya alındı.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde bağlı ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Zemzemiye Köyü’nde görülen 13 pozitif vaka sonrası İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 14 günlüğüne karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar jandarma tarafından kapatılırken, virüsün köye geçen hafta perşembe günün düzenlenen bir düğün sonrası yayıldığı iddia edildi.
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