13 bin çalışanın maaş promosyonu için 25 bin liralık teklif kabul görmedi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan 13 bin çalışanın banka maaş promosyonu için bugün yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı. Özel bir banka; 36 aylık maaş promosyonu için en yüksek 25 bin 215 lira teklif ederken, bu rakam yeterli bulunmadığı için toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışanların banka maaş promosyonları için bugün belediyede bir toplantı düzenlendi. 7 banka yetkilisinin katıldığı toplantıda, bazı banka temsilcileri hiç teklif sunmazken, Yapıkredi Bankası temsilcisi 13 bin çalışanın maaş promosyonu için 25 bin 215 lira teklifte bulundu.

30 bin ve civarında bir teklif bekleyen Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de istenilen rakama ulaşılmadığı için toplantıyı ileri bir tarihe erteledi.

Öte yandan Osmangazi Belediyesi’nin de 3 bin kişiyi ilgilendiren maaş promosyonları için Ekim ayının ilk haftasında bir toplantı tertip edeceği 25 ile 30 bin lira arasında 36 aylık maaş promosyonu beklendiği öğrenildi.