banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Avcı:
Avcı: "İş kazası diyebiliriz"
ABD’deki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybetti
ABD’deki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybetti
Blue Origin’den uzaya üçüncü turistik uçuş
Blue Origin’den uzaya üçüncü turistik uçuş
Paris’te ırkçılık karşıtı protesto
Paris’te ırkçılık karşıtı protesto

120 milyonluk büyük ikramiye heyecanı başladı; rağbet çeyrek bilete

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’ne geri sayım başladı. 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar bilet almak için gişelerin yolunu tuttu. En çok rağbet ise, çeyrek bilete oldu.

Genel 11.12.2021, 22:39
120 milyonluk büyük ikramiye heyecanı başladı; rağbet çeyrek bilete

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yeni yıl geleneği haline gelen ve kasım ayının başında satışa çıkan Milli Piyango yılbaşı biletlerine ilgi de artmaya başladı. 120 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Eminönü’nde bulunan Nimet Abla’nın yolunu tuttu. Kimi şansına inandığı için biletini çocuğuna seçtirirken, kimi ise heyecan ve umutla hem kendisi hem de çocukları için bilet seçti. Vatandaşların çoğu birden fazla çeyrek bilet satın aldı. 

TOPLAM 671 MİLYON DAĞITILACAK

Yaklaşık 40 senedir Nimet Abla’nın işletmeciliğini yapan Nimet Özden, “Nimet Abla olarak Eminönü ve Bakırköy şubelerimizde 9 Kasım’da yılbaşı biletlerinin satışına başladık. Bu seneki bilet fiyatları tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiyemiz 120 milyon, toplam dağıttığımız ikramiye ise 671 milyon lira. Her geçen gün ilgi artıyor” dedi.

EN ÇOK ÇEYREK SATILIYOR; TAM BİLET İKİNCİ SIRADA

Vatandaşın en çok çeyrek bileti tercih ettiğini belirten Özden, “Biz de şu anda en çok çeyrek seri satılıyor. Bunu tam bilet takip ediyor arkasından da yarım bilet geliyor. Tam bileti almak isteyenler parayı paylaşmak istemiyor. Bu yüzden tam bilete de rağbet fazla” ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENEYE GÖRE İLGİ DAHA FAZLA

Geçen sene pandemi nedeniyle hafta sonları kapalı olduklarını ve bu sene rutine dönüldüğü için ilginin de fazla olduğunu ifade eden Özden, “Yılbaşı biletlerini Nimet Abla’dan almak halk arasında bir gelenek haline gelmiş. Herkesin hayalleri var ve bunu gerçekleştirmek istiyor. Herkes erken saatlerde geliyor ve yılbaşı biletlerini alıyorlar. Ümit ediyorum ki herkesin hayalleri gerçekleşir” diye konuştu.

HAYALİNİ DÜŞÜNEN DE VAR, EV ARABA ALMAK İSTEYEN DE…

İki çeyrek bilet alan Aslı Işık, “Çıkacağına inanıyorum. Her yıl buraya gelip bilet alıyorum. Daha önce ikramiye kazanmadım ama inancımız devam ediyor. Çok hayalimiz var çıkarsa ne yapacağımı düşünüyorum” dedi. 

İki çocuğu ve kendisi için bilet almaya gelen Hülya Yeşim de “İnşallah çıkar, çeyrek bilet alacağım. Her sene çeyrek alırım. Hep umutluyum. Çıkarsa iki oğluma da kendime de ev alacağım. Sokak hayvanlarına barınaklar yapacağım, hastalara, engellilere, ihtiyacı olanlara yardım edeceğim” diye konuştu. 

İki tane çeyrek bilet aldığını söyleyen bir vatandaş da “Daha da almaya devam edeceğim şanstan değil de öylesine alıyorum. Herkesin hayalleri var ne çıkarsa bahtıma artık. Her şey yapılabilir” dedi.

ÇOCUKLARININ ŞANSINA İNANIYORLAR

Vatandaşın birçoğu da şansını artırmak için bileti çocuklarına seçtirdi. 

Gülden Aydemir, “Belki şansı olur diye bileti kızıma seçtirdim. Çıkarsa ne yapacağımızı henüz düşünmedik” dedi. 

Bileti alırken heyecanlandığını söyleyen 6 yaşındaki Emre Kara, ikramiye ile oyuncak alacağını söyledi. 

Emre’nin babası Erdoğan Kara ise, “Her sene buradan bilet alıyorum. İnandığımız için bileti buradan aldım. Her sene çeyrek bilet alıyorum. İki tane çocuğumun şansına aldım. Herkesin bir hayali var, benim de tek hayalim çocuğum için” ifadelerini kullandı. 

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 16 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Antalyaspor 16 21
11. Adana Demirspor 15 20
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 15 19
14. Kayserispor 15 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Ümraniye 15 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. İstanbulspor 15 23
7. Kocaelispor 15 23
8. Gençlerbirliği 15 23
9. Samsunspor 14 22
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 16 26
6. Tottenham 14 25
7. M. United 15 24
8. Wolverhampton 16 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Leicester City 15 19
12. Aston Villa 16 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Espanyol 17 23
9. Valencia 16 22
10. Athletic Bilbao 16 21
11. Osasuna 16 21
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8