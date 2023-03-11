12 yıl önce acil kentsel dönüşüm kararı alınan 5 mahallede, bir çivi bile çakılmadı

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2011’de kentsel dönüşümle ilgili kararların alındığı Bakanlar Kurulu kararını hatırlatıp, acil kentsel dönüşüm kararı alınan 5 mahallede bir çivi bile çakılmadığını söyledi. 11 yıl önce Ballıkuyu Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm İletişim Merkezi kurulduğunu ancak hiç bir faaliyetin yapılmadığını söyleyen Başdaş, Yeşildere’de evlerin boyanarak büyük proje olarak sunulmasına da tepki gösterdi.

8 Ağustos 2011’de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle alınan kararla birlikte Konak ilçesinde bulunan Ballıkuyu, Akarcalı, Yeşildere, Kosova ve Kocakapı mahallelerinde acil kentsel dönüşüm kararı alınmış, karar 2012 yılında Bakanlar Kurulu’nun da onayından geçmiş, bu mahallelerde yaşayanlar için kentsel dönüşüm heyecanı başlamıştı. Aradan geçen yıllarda bu noktalarda kentsel dönüşüm ile ilgili hiç bir faaliyetin yürütülmemesi vatandaşların da tepkisini çekerken, konuyla ilgili AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu 5 mahallede bir çivi dahi çakılmadı"

Büyük bir depremde bu mahallelerin büyük bir yıkıma uğrayacağını söyleyen AK Partili Sait Başdaş, acil kentsel dönüşüm kararı alınan Ballıkuyu, Akarcalı, Yeşildere, Kosova ve Kocakapı mahallelerinde bir çivi bile çakılmadığının altını çizdi. Başdaş, "8 Ağustos 2011 yılında 5 mahalle için acil kentsel dönüşüm kararı alındı. Büyükşehir Belediyesi meclisinden oy birliğiyle geçilen kararın ardından 26 Ağustos 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm kararı onaylandı. Bakanlar Kurulu kararının ardından 5 mahallenin sakinleri de çok sevindi. Bu bölgedeki vatandaşlar evlerinin yıkılıp yerine depreme dayanıklı binalar yapılacağı için çok sevinmişlerdi. Burada Ballıkuyu Mahallesi’nde 11 yıl önce kentsel dönüşüm ofisi açıldı. Ama ne yazık ki bu 5 mahallede bir çivi dahi çakılmadı. Sadece alınan karar var, bu ofis var ancak çalışma yok. Burada Allah korusun bir deprem olduğunda sağlam bina kalmaz. Buraya hemen bugün acil kentsel dönüşüm gerekli. Artık insanları oyalamasınlar; 2011 yılında alınan kararların uygulanması lazım. Bu mahallede otobüs bile geçse evler sallanıyor, deprem olmuş gibi oluyor. Ben 5 yıldır ilçe başkanıyım, 4 kere belediyeye kentsel dönüşümü birlikte yapmak için çağrıda bulundum" diye konuştu.

"Burasının neresi olduğunu bilmez"

İzmir’in dezavantajlı mahallelerinin ihmal edildiğini söyleyen Başdaş, "Sayın Tunç Soyer bisikletine binsin de buralara gelsin bakalım. Bisiklete binip merkezdeki mahalleleri gezmek kolay. Buraya gelip vatandaşlarla görüşsün, buradaki vatandaşlarla görüşsün. Bu 5 mahallede 13 bine yakın vatandaş yaşıyor. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanı’na sorun ama, burasının neresi olduğunu bilmez. Burası Türkiye’nin en büyük 3. ilinin merkez ilçesi Konak. Acaba Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur buraya hiç gelip burayı gördüler mi?" açıklamasında bulundu.

Makyaj değil kentsel dönüşüm yapın

Yeşildere ve Lale Mahallesi’ndeki evlerin boyanarak Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında ’İzmir’in çehresini değiştirecek büyük proje’ olarak nitelendirilmesine de atıfta bulunan Başdaş, "Burayı İzmir’in çehresini değiştiren büyük proje olarak nitelendirdiler. Burası uzun yıllardır kentsel dönüşümü bekleyen Lale Mahallesi. 2020 yılında gerçekleşen sel felaketinde buradaki derenin taşması sonucu bu evlerin hepsi sular altında kaldı. Sel felaketini vatandaşlar yüksek yerlere çıkarak atlattı ama bir depremde bu vatandaşların kaçacak bir yerleri yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi buraya makyaj yapıp bu evleri boyayarak bunu büyük proje olarak nitelendirdi. Evleri boyayarak insanların yüzlerini boyayamazsınız. Buradaki insanlar kentsel dönüşüm bekliyor. Eğer bu işi bilmiyorsanız, bir AK Parti belediyesinden kentsel dönüşüm dersi alın. Boş, kullanılmayan binayı bile boyadılar. Çünkü burası protokol caddesi olduğu için geçenler görmesin diye, insanların gözünü boyamak istediler. Kimsenin oturmadığı, harabe binayı bile boyayarak büyük proje olarak vatandaşa sundular" diye konuştu.