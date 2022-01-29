12 yaşında tiyatro oyunu yazdı

Bağcılar’da düzenlenen Çocuktan Al Öyküyü Yazarlık Atölyesi meyvelerini vermeye başladı. Bu kursla aldığı eğitimle yazarlık dünyasına adım atan 12 yaşındaki Umut Ali Yayla’nın yazdığı iki tiyatro oyunu Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde sahne aldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Çocuktan Al Öyküyü Yazarlık Atölyesi” projesi kapsamında Anafartalar İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine eğitim verilmişti. Drama ve Öykü Yazarlığı hocası Songül Bozacı’nın verdiği derslerde öğrencilere, eğlenerek, paylaşarak, düşünerek ve gözlemleyerek öykü yazma öğretilmişti. Hayal gücüne ve kalemine güvenen öğrenciler, 2 ay süren kursun sonucunda kendilerine ait öykülerle bir kitap çıkarmıştı. Atölyenin öğrencilerinden biri de Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Umut Ali Yayla. Kurstan sonra yazmaya devam eden Yayla, geçen 3 yıl içinde iki ayrı tiyatro oyunu kaleme aldı. Umut’un yazdığı “Altın Oran” ile “Yerli ve Milli Ürünler” isimli oyunlar Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde sahne aldı. Umut’un oyunu izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Okumadan yazamazsınız

Yazarlığa meraklı olduğunu söyleyen Umut Ali Yayla, “İlkokulda kısa öyküler yazarak bu yola girdim. Çocuktan Al Öyküyü etkinliğinde yeteneğimi fark ettim. Bundan sonra da yazmaya devam edeceğim. Yazma hevesi olan arkadaşlarıma, bol bol okumaları tavsiyesinde bulunuyorum. Çünkü okumadan yazamazsınız” dedi. İleride kitap yazmak hayali de bulunan Umut, kendisine bu imkanı sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya da teşekkür etti.