12 Kadın girişimci “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” programında başarı hikayelerini anlattı

“Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” buluşmalarının 81’incisi Üsküdar’da gerçekleşti. Programda, devlet desteklerinden yararlanarak üreten, Türkiye vizyonunu katkı sağlayan 12 kadın girişimcinin de başarı hikayeleri paylaşıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” buluşmalarının 81’incisi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. İş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınlara, Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR, KOSGEB, Ticaret Bakanlığı gibi kamu ve kuruluşlarının sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı program sayesinde 40 bin 562 kadın girişimciye ulaşıldı.

Programda, devlet desteklerinden yararlanarak üreten, Türkiye vizyonunu katkı sağlayan 12 kadın girişimcinin de başarı hikayeleri paylaşıldı. Programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Biz çok heyecanlıyız. İstanbul’da olduğumuz için heyecanlıyız. bu projemiz yaklaşık 1 buçuk yıl önce Hakkari’den yola çıkarak başlamıştık. Amacımız, ’kadınlar daha çok üretsin’. Hakkari’den 9 Nisan 2021 tarihinde ilk yola çıktığımızda uzun bir yol hikayemiz oldu. Bütün illeri tek tek dolaşarak binlerce kadına bunu anlatırken girişimcilik yapmış, çiftçilik yapmış, işletme kurmuş pek çok kadınla tanıştık.” şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Girişim önemli. Bizim sürekli kullandığımız bir ifademiz var, ’kadının emeği Türkiye’nin gücü’ diye. Burada özellikle kadınların, AK Partimizin bu süreç içerisinde kadınımızın siyasetten, sanattan, kültürden, ekonomiye katkıları noktasında yaptığı hizmetleri de bir kez daha burada bu programı vesilesiyle tebrik ediyoruz” dedi.