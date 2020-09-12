12 Eylül Darbesinin 40. yıl dönümünde anlamlı tanıtım videosu
TÜRKİYE DEMOKRASİ TARİHİNDE KARA BİR LEKE OLARAK YERİNİ ALAN 12 EYLÜL 1980 DARBESİNİN 40. YILI DOLAYISIYLA, İLETİŞİM BAŞKANLIĞI VE ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN TANITIM VİDEOSU BÜYÜK BEĞENİ ALDI. DARBELERİN ANLATILDIĞI TANITIM VİDEOSUNDA YASSIADA’NIN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASINA DÖNÜŞTÜRÜLEREK DEMOKRASİ TARİHİNE IŞIK TUTACAK OLMASI DİKKAT ÇEKTİ.
Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla, İletişim Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım videosu büyük beğeni aldı. Darbelerin anlatıldığı tanıtım videosunda Yassıada’nın Demokrasi ve Özgürlükler adasına dönüştürülerek demokrasi tarihine ışık tutacak olması dikkat çekti.
12 Eylül darbesinin yıl dönümünde Adalet Bakanlığı’nca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla, bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu” düzenleniyor. 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla, İletişim Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından tanıtım videosu hazırlandı. Hazırlanan tanıtım videosunda 15 Temmuz’da vatandaşların sokağa dökülerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde darbeye karşı demokrasi mücadelesi dikkat çekti. 12 Eylül darbesinde vatandaşların ne tür zorluklar yaşadığını anlatan tanıtım videosunda 1960 yapılan darbede de Adnan Menderes arkadaşlarının idam edilmesine ev sahipliği yapan yassı adanın yeniden revize edilerek Dünyada ve Türkiye’de demokrasi tarihine ışık tutacak şekilde Demokrasi ve Özgürlükler adası olmasının hikayesi anlatıldı.
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