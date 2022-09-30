12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi’nin tanıtımı Bakan Yanık’ın katılımıyla gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde "Aşılmadık Engel Kalmasın" sloganıyla düzenlenecek fuar ve zirvenin tanıtımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Yanık, “Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini üstlenmekten onur duyduğumuz Engelsiz Yaşam Fuarı alanında Türkiye’de ilk ve tek dünyada ise 6’ıncısı olma özelliğini taşıyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek 12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün yer aldığı 1-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. "Aşılmadık Engel Kalmasın" sloganıyla düzenlenecek fuar ve zirvenin tanıtımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla Darülaceze Başkanlığında yapıldı.

“Engelsiz Yaşam Fuarı alanında Türkiye’de ilk ve tek dünyada da 6’ıncısı olma özelliğini taşıyor.”

Tanıtımda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini üstlenmekten onur duyduğumuz Engelsiz Yaşam Fuarı alanında Türkiye’de ilk ve tek dünya ise 6’ıncısı olma özelliğini taşıyor. Engelsiz yaşam fuarı rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişmede engelleri en aza indirmek, sosyal hayatın her alanına entegrasyon engellilerin hayat stantlarını maksimum seviyeye taşımak bakımından çok önemli katkılar sağlıyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15 engelli bireylerden oluşuyor. Ülkemizde engelli bireylerin nüfusa oranı ise yüzde 7 civarında Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre yaklaşık 1 milyar engelli bireyin yüzde 80’ni gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Engelli nüfusun yüzde 46 ise 65 yaş üzeri kişilerden oluşuyor. AK Parti 2002’de hükümet olduktan sonra 2005 yılında Türkiye’nin ilk engelliler kanunu çıkaran siyasi iradedir. 2007 yılında yine Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Birleşmiş Millet engelli haklarıyla ilişkili sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden birisidir” dedi.

Tanıtımın ardından Bakan Yanık salonda bulunan misafirlerle hatıra fotoğrafı çekildi.