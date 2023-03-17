Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir tavuğun yumurtladığı 117 gramlık yumurta görenleri şaşırttı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Ahmet Mervan Karadağlı hobi maksadıyla beslediği tavuklardan bir tanesi boyut olarak sıra dışı bir yumurta yumurtladı. Yumurtanın boyutunun diğer yumurtalarla farklı olduğunu fark eden Karadağlı, tavukların altından topladığı yumurtaları bir araya toplayınca dev yumurtanın farkı daha belirgin olarak ortaya çıktı. Diğer yumurtalar ortalama 80 gram tartılırken, dev yumurta ise tam 117 gram olarak tartıldı.

Karadağlı ailesi, 117 gramlık yumurta karşısında hayretler içerisinde kalırken tavukların her sabah mısır, buğday, arpa, kemik tozu ve yeşillik benzeri ürünler ile beslendiği öğrenildi.