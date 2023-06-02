115 bin nüfuslu Nusaybin ilçesi mobil PTT aracıyla hizmet alıyor

Mardin’in 115 bin üzeri nüfuslu Nusaybin ilçesinde, depremden dolayı hasarlı raporu çıkan PTT binası boşaltıldı. Vatandaş, aylardır mobil araçta hizmet alıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı 11 kentte yıkımlar meydana geldi. Birçok yapının yıkılmasıyla 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. 115 bin üzeri nüfuslu Mardin’in Nusaybin ilçesindeki PTT binasına da, deprem sonrası yapılan kontroller sonucunda hasarlı raporu verildi. Yoğun nüfuslu ilçede mobil araç ile hasarlı binanın önünde vatandaşa hizmet veriliyor. Sıcak hava altında uzun kuyruk oluşturan vatandaş, bir an önce sorunun çözülmesini talep ediyor.

Vatandaşlardan Emin Irmak, yoğun nüfuslu ilçede mobil PTT şubesinin kurulduğunu ve hizmetin olmadığını ileri sürdü. Bütün siyasi partilerin oy istediğini ama önce hizmet getirilmesi gerektiğini belirten Irmak, “Kışın çamurda bekledik. Yazın Nusaybin 40 dereceyi buluyor. Mobil araç ile hizmet veriliyor” dedi.

Yüzde 62 engelli olduğunu öne süren Lokman Dağ ise, maaşını almaya geldiğini ve sıcaklar altında beklediğini söyledi. Mobil araç önünde beklediğini aktaran Dağ, yetkililerin soruna bir an önce çare bulmasını istediğini kaydetti.