112. saatte enkaz altından canlı çıkarıldı

Türkiye’yi üzüntüye boğan Kahramanmaraşlı büyük depremlerin ardından, 112. saatte Hatay’da 60 yaşındaki bir kişi enkazın altından sağ olarak kurtarıldı.

AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi, polis özel harekat, jandarma ve UMKE ekipleri, yıkılan bina enkazında dinleme yaparken tepki veren 60 yaşındaki bir erkek şahsı fark etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından henüz kimliği belli olmayan adam, termal battaniyeye sarılarak sedye ile koridorla enkazdan ambulansa taşındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğü bildirildi.