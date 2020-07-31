112 personeline bayram kutlaması
DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. YASİN YILMAZ, KORONA VİRÜS SÜRECİNDE ÜST DÜZEY ÇALIŞMA GÖSTEREN VE ÇAĞRILARIN TAMAMINA BÜYÜK BİR ÖZVERİ İLE GİDEN 112 ACİL AMBULANS EKİPLERİNİN KURBAN BAYRAMI’NI TELSİZDEN KUTLADI
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, korona virüs sürecinde üst düzey çalışma gösteren ve çağrıların tamamına büyük bir özveri ile giden 112 Acil Ambulans ekiplerinin Kurban Bayramı’nı telsizden kutladı.
Korona virüs salgını sürecinde en yoğun çalışan ekip 112 Acil Ambulans ekipleri oldu. Sokağa çıkma yasakları başta olmak üzere pandeminin en yoğun zamanlarında görevlerinin başında yer alan 112 ekiplerine Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısı ile sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevi başında olan ambulans çağrı sisteminde, ekiplere bizzat telsizden bayram kutlaması yaptı. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, görevi başında bulunan ekiplere, “Kıymetli arkadaşlarımız hepinizin Kurban Bayramınızı kutluyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
Görevde olan ekipler ise Sağlık Müdürü Yılmaz’a telsizlerden teşekkür etti.
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