11 yaşındaki depremzede Zeynep’e Kahramankazan’da sürpriz doğum günü yapıldı

Kahramanmaraş’ta ailesi ile birlikte depremi yaşayan 11 yaşındaki Zeynep Ardıç’a Kahramankazan’da sürpriz doğum günü yapıldı.

Kahramanmaraş merkezde depremi yaşayan ve evleri ağır hasar alan 3 çocuklu Ardıç ailesi Kahramankazan Belediyesi’nin "Evim Evindir" projesi çerçevesinde bir eve yerleştirildi. Belediye tarafından, depremden etkilenen çocuklar için düzenlenen bir etkinlikte Zeynep’in doğum günü olduğunu öğrenen yardım gönüllüleri etkinlik sonrası Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafede sürpriz bir doğum günü düzenledi.

Doğum gününün kutlanacağından habersiz olarak annesi ve kardeşleriyle birlikte Engelsiz Kafe’ye gelen Zeynep Ardıç, sürpriz doğum günü karşısında önce şaşırdı, sonra mutlu oldu. Zeynep Ardıç’ın mutluluğu ise gözlerinden okundu. Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Zeynep orada hazır bulunan belediye yardım gönüllülerine teşekkür ederek, ‘’Çok teşekkür ederim. Bunu hiç beklemiyordum. Gerçekten sürpriz oldu ve çok mutlu oldum’’ dedi. Anne Elif Ardıç da belediye yardım gönüllerine teşekkür ederek, ‘’İyi ki varsınız. Bunca acının içinde kızıma bu mutluluğu yaşattığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır’’ diye konuştu.