11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül deprem bölgesi Hatay’da

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, depremin en çok etkilediği Hatay’a geldi. Önce şehir merkezini, ardından çadır kenti ziyaret eden Gül, vatandaşların sorunlarını dinledi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerde yerle bir olan Hatay’a gelerek önce şehir merkezini inceledi. Ardından çadır kente gelip vatandaşların sorunlarını dinleyen Gül, incelemelerde bulundu.

Gül, yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Görülmemiş bir afetle karşı karşıyayız" diyerek şöyle konuştu:

"Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Burada olan biteni televizyonların karşısında büyük bir acıyla izledik. Kurtarma çalışmalarına katılan yerli ve yabancı herkesten Allah razı olsun. Devletin kademeleri, görevliler, sivil toplum örgütleri kişisel olarak herkes böyle bir acıyı dindirebilmek için herkes koşturdu. Şunu özellikle belirtmek istiyorum devlet ve millet kaynaşmasını böyle bir acı karşısında en üst seviyede gerçekleştirdik. Böyle bir afetin atlatılabilmesi için her şey seferber edilmiş durumda. Bilim adamları dikkat çekiyordu. Türkiye’de en büyük öncelik depremlere hazırlıklı olunması gerekiyor. Hatay Antakya ayrı bir özelliği de var. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri ve bizim için de kültür mirası çok olan bir yer. Yeniden bu şehri inşa ederken bu kimliklerin kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz."