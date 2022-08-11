11 Ağustos’taki selde hayatını kaybedenler afetin yıldönümünde anıldı

11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler, afetin yıldönümünde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde anıldı. Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ilçedeki çalışmaların özverili bir şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, “Çok yakın zamanda çalışmalar bitirilerek şehrin eski canlılığının da ötesine geçirilmesi sağlanacak” dedi.

11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için, afetin 1’inci yıldönümünde anma programı düzenlendi. Selin ağır şekilde hissedildiği, onlarca kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde düzenlenen anma programına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Abana Kaymakamı Salih Ağar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan programda Nasrullah Cami Baş İmam Hatibi Kahraman Şekercioğlu tarafından Kura’n-ı Kerim tilaveti icra edildi. Daha sonra Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi vererek, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağının hedeflendiğini ifade etti.

“Şehrin eski canlılığının da ötesine geçirilmesi sağlanacak”

Son olarak konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Bozkurt’ta özverili bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, “Geçen yıl buraya geldiğimizde yukarıdaki akaryakıt istasyonunun önüne küçük minibüsler vardı. İnsanlar öyle bir telaşla o minibüslere binmeye çalışıyorlardı ki onların o ruh haline baktığınızda geriye dönme niyetleri yoktu. Herkes, ‘artık Bozkurt diye bir yer kalmadı’ diyordu. Ama çok şükür, devletimizin bütün imkanları kullanılarak, yoğun bir çabayla, sivil toplum kuruluşundan ilgili kurumlara, yerel yönetimlere kadar yoğun bir arama kurtarma döneminde çalışma yürütüldü. Arkasından da buraya baktığınızda, tek tek sayılmaya lüzum görülmeden, bu ilçedeki her metrekare şahitlik eder, herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. O zaman da Cumhurbaşkanımız, bakanlarımızın da ifade ettiği gibi, ‘bütün yaraları saracak, eskisinden daha iyi bir hale getireceğiz’ denilmişti. Çok şükür o aşamaya çok yakın kaldı. Çok yakın zamanda çalışmalar bitirilerek şehrin eski canlılığının da ötesine geçirilmesi sağlanacak” şeklinde konuştu.

“Çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor”

Programda herkesi derinden yaralayan bir sel afetinin yaşandığını söyleyen Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, “Bizimle aynı dönemde Almanya’da da bir sel afeti yaşandı. 250’den fazla orada insan hayatını kaybetmişti. Bizimkine yakın bir afetti. Ülkemizin, devletimizin büyüklüğünü Sayın Cumhurbaşkanımızın bu afet karşısındaki iradesini, bu iki afeti karşılaştırdığımızda bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Orada aylarca o bölgeye su ve elektrik verilemedi, enkaz kaldırılamadı, arama ve kurtarma çalışmaları çok yavaş ilerledi. Burada ise bu iradeden dolayı hem arama kurtarma noktasında, acil yardım ödeneklerinin esnafımıza, vatandaşlarımıza ulaştırılması ve hemen akabinde selin oluşturduğu hasar noktasında, evlerin ve iş yerlerinin yapılması, Ezine Çayı’nın ıslah edilmesi noktasındaki adımlar çok hızlı bir şekilde atıldı. Çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor” dedi.

“Sahada destansı bir mücadele başlattık”

Devleti tüm kurumlarının selin ilk anından itibaren sel bölgesinde özveri ile çalıştığını söyleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Bölgemiz, ilimiz, ilçemiz çok büyük bir afete maruz kaldı. Yaşananlara birçoğunuz şahitlik ettiniz. Buradaydınız. Bizler de devletin tüm kademeleriyle, bakanımızla, birim amirleriyle bölgedeki ilk dakikalarından itibaren gelişmeleri takip ettik. 12 Ağustos itibariyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde tüm bakanlarımızla, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, çalışanlarla sahada destansı bir mücadele başlattık. 4 hafta gibi bir süre Bozkurt’un her noktasındaki selin sebep olduğu tahribatı temizledik, imal sürecine başladık. Bu süreçte bakanlarımız olmak üzere, sahada buluna tüm devlet kademeleri büyük özveriyle çalıştı. Allah’a çok şükür, iş birliğimiz, arkadaşlarımızın üstün özverisi ile bugünlere geldik” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okundu ve ardından dua edildi. Anma programına katılan vatandaşlara yemek ikram edildi.

Sel felaketi fotoğraflarla anlatıldı

Öte yandan, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından hazırlanan ‘Bir Fotoğraf Binlerce Hikaye’ adlı fotoğraf sergisinin üçüncüsü afetin yıldönümünde Bozkurt ilçesinde açıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce onaylanan proje çerçevesinde, 50 fotoğrafın yer aldığı sergi Bozkurt’ta gün boyu gezilebilecek.

Mevlit programının ardından Bakan Yardımcıları Çataklı ve Varank, ilçede yürütülen çalışmaları yerince inceleyerek görevlilerden bilgiler aldı.