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100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 100’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BAYRAM SEVİNCİNİ EVLERE TAŞIYAN ŞANLIURFA VALİLİĞİ, BU YIL 100 YAŞINA GİREN VATANDAŞLARA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI DÜZENLEDİ.

100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 100’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BAYRAM SEVİNCİNİ EVLERE TAŞIYAN ŞANLIURFA VALİLİĞİ, BU YIL 100 YAŞINA GİREN VATANDAŞLARA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI DÜZENLEDİ.

24 Nisan 2020 Cuma 11:47
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100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100’üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bayram sevincini evlere taşıyan Şanlıurfa Valiliği, bu yıl 100 yaşına giren vatandaşlara sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Şanlıurfa il genelindeki ilçe, mahalle ve köylerde yaşayan 1920 doğumlu 57 vatandaşı evlerinde ziyaret eden Vefa Sosyal Destek Grupları, asırlık çınarlara çiçek ve bazı hediyeler takdim ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Vali Abdullah Erin’in selamlarını iletti.

Tamamı ailelerinin yanında kalan 100 yaşına giren vatandaşlar, sürpriz ziyaret karşısında duygulu anlar yaşadı. Kimlik kartlarını çıkararak, tarihi ziyareti kaydeden kameralara gösteren asırlık çınarlar, evlerine gelen görevlilere memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür ettiler.

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