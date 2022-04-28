banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)

100 bin Esenlerli Kadir Gecesi’nde buluştu

100 bin Esenlerli, Dörtyol Meydanı’nda hep birlikte ellerini açıp şehitler için, İslam coğrafyasının huzura kavuşması ve tüm dünya mazlumlarının kurtuluşu için dua etti. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun konuk olduğu programda, çekilişle 10 kişi umre ziyaretinin sahibi oldu.

Genel 28.04.2022, 09:47
100 bin Esenlerli Kadir Gecesi’nde buluştu

100 bin Esenlerli, Dörtyol Meydanı’nda hep birlikte ellerini açıp şehitler için, İslam coğrafyasının huzura kavuşması ve tüm dünya mazlumlarının kurtuluşu için dua etti. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun konuk olduğu programda, çekilişle 10 kişi umre ziyaretinin sahibi oldu.

Her yıl Ramazan ayında en kutlu gün olarak kabul edilen ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Esenler’de özel bir programla kutlandı. Esenler Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen programda 100 bin Esenlerli Dörtyol Meydanı’nda bir araya gelerek şehitler için, İslam coğrafyasının huzura kavuşması ve tüm dünya mazlumlarının kurtuluşu için ellerini açıp dua etti. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun katıldığı programda konuk olarak İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve İlahiyatçı Fatih Savaş yer aldı. Ayrıca programda Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu ilahileriyle gönüllere huzur verdi. Ardından ilçedeki din görevlileri, kuran kursu öğrencileri ve gönüllü vatandaşlar tarafından 10 bin Hatm-i Şerif duası okundu. Son olarak noter huzurunda yapılan ve 10 kişinin kazandığı umre ziyareti çekilişi ile program son buldu.

“İslam bu milletin hayat damarıdır”

Dünyanın her tarafındaki mazlum ve mağdur Müslümanların Türkiye’den yardım eli beklediğini dile getiren AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Biz onun bunun Müslümanlığı ile uğraşmak yerine İslam’ı en güzel şekilde temsil edeceğiz ve çevremize örnek olarak mayası tertemiz Müslümanlık olan bu milleti yeniden ayağa kaldıracağız. İslam bu milletin hayat damarıdır. İrfan ve hikmet Anadolu’nun mayasıdır. Bu maya ile birlikte sadece Anadolu insanının değil Türkiye’ye umutla bakan yüz milyonlarca insanın da durumunun düzeltilmesi için gayret sarf edeceğiz. Bu Ramazan’da bir kere daha gördük ki dünyanın her tarafındaki mağdur ve mazlum Müslümanlar bizlerden yardım eli bekliyor. Ramazan’ın ilk günlerinde bir tarafta dünyanın öbür ucunda Hindistan’da Müslümanlara yapılmadık zulüm kalmadı. Aynı şekilde hemen burnumuzun dibinde Kudüs topraklarında Mescid-i Aksa’yı basarak Müslümanlara yapılmadık işkence bırakılmadı. Bütün bunların ortadan kaldırılması sizin güçlü olmanıza bağlıdır. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Allah Ramazan’a hakkı ile ulaşabilmeyi, bu aydan hakkıyla nasiplenmişler olarak gerçekten bayram yapabilmeyi bizlere nasip eylesin” diye konuştu.

“Bu gece dua gecesi“

Kadir Gecesi’nin her insanın sağlığında ulaşmak istediği çok önemli bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Kadir Gecesi’ndeyiz. İçerisinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni bize lütfeden ve ikram eden Allah’a hamd ediyoruz. Bu gece bir sulh, bir selamet, bir serinlik, bir huzur, bir güven ve bu gecenin feyzinden Allah bizi istifade ettirsin. Bu gece dua gecesi. Bu dua gecesinde bu meydanda binlerce okunan hatimin duasını az sonra birlikte yapacağız. Hatim duamızdan sonra kardeşlerimizin umre kuralarını çekip onlarca kardeşimizi İnşallah umreye yolcu edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
20°
açık