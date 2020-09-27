10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu

Şanlıurfa’da iki aile arasındaki 10 yıllık kan davası, beyaz bayrak açıp alana gelen tarafların barışmasıyla son buldu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Şeddadi Aşireti’ne mensup Şahin ailesi ile Akçakale ilçesindeki Saramda Aşireti’ne bağlı Yıldırım ailesi arasında 2010 yılında okul servisi taşımacılığı nedeniyle çıkan kavgada Müslüm Şahin hayatını kaybetti. Olay sonrası her iki aile arasında kan davası başladı. Araya giren kanaat önderleri, 10 yıl sonra aileler arasındaki kan davasını sonlandırdı. Alana ellerinde beyaz bayrakla gelen taraflar, dualar eşliğinde barıştı. Programa AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Vekili Metin Esen ile her iki ailenin fertleri katıldı.

Kan davasının uzun süren ikna çabaları sonunda bitirildiğini belirten kanaat önderi Fethi Baytekin, barışla son bulan bu olayın bölgede örnek olması temennisinde bulundu.