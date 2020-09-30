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10 Yaşındaki Furkan astıma yenik düştü
10 YAŞINDAKİ FURKAN ASTIMA YENİK DÜŞTÜ
Genel 30.09.2020, 14:12
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İlkokul öğrencisi Devrekli Furkan yakalandığı astım bronşit hastalığına yenik düştü.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde ikamet eden 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Furkan Pınarcık yakaladığı astım bronşit hastalığına yenik düşerek yaşamını kaybetti.
Uzun zamandan bu yana astım bronşit hastalığı ile mücadele eden Pınarcık tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Devrek’in Kabaca Köyü Merkez caminde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından küçük Furkan sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi.
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