10 yaşındaki çocuk tablet almak için biriktiği parayı Mehmetçik Vakfına bağışlamak istiyor
HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE YAŞAYAN 6’NCI SINIF ÖĞRENCİSİ MUHAMMET SEFA EKER TABLET ALMAK İÇİN BİRİKTİRDİĞİ PARAYI MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLAMAYA KARAR VERDİ.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 6’ncı sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Eker tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfına bağışlamaya karar verdi.
Kırıkhan ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki 6’ncı sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Eker, tablet almak için biriktiğini 15 Temmuz anısına basılan paraları (153 TL) Mehmetçik Vakfına bağışlamaya karar verdi. Gazi ve şehitleri minnet ile andığını söyleyen Muhammet Sefa Eker, ”Benim annemin küçük bir bakkalı var, 15 Temmuz Şehit ve Gaziler için basılan paralardan tablet almam için veriyordu. Bende anneme bu paraların diğer paralardan farkını sordum. Annem bana 15 Temmuz’un önemini anlattı” dedi.
“Tablet için biriktiği parayı Mehmetçik Vakfına bağışlamak istiyor”
6’ncı sınıf öğrenici Muhammet Sefa Eker, ”15 Temmuz Şehit ve Gazileri için basılan paranın önemini annem anlattıktan sonra tablet almak için biriktiğim parayı Mehmetçik Vakfına bağışlamak istiyorum. Bende bu cennet vatana koruyucu bir asker olmak istiyorum. Bu cennet vatanımızı Allah 15 Temmuz gecesinden korusun, Sayın Cumhurbaşkanımız çok seviyorum onu görmek istiyorum” diye sözlerini tamamladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
|İmsak
|03:43
|Güneş
|05:37
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:43
|Yatsı
|22:29