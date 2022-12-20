10 saat dinlendikten sonra hazırlanıyor: Soğuk algınlığının kalkanı kelle paça

Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli ürünlerinden, geleneksel lezzetleri arasında yerini alan ve özellikle kış mevsiminde soğuk algınlığının ilacı olarak bilinen kelle paça çorbasının malzemeleri, 10 saatlik dinlenme sonrasında hazırlanarak müşteriyle buluşuyor.

Türk mutfağının vazgeçilmeleri arasında yerini alan kentin geleneksel lezzeti kelle paça çorbası küçükbaş hayvanlardan hazırlanıyor. Kelle ve ayak paça olarak küçükbaş hayvanlardan alınan yağlı ve yağsız etler, yaklaşık 10 saat dinlenmeye bırakılıyor. Geleneksel yöntem olan doldur boşalt tekniği ile etteki koku alınıp kaynamaya bırakılan çorba, pişirme işleminin ardından kentin bir diğer tescilli ürünü sumak ekşi akıtı ve maraş pul biberi ile harmanlanarak hazır hale getiriliyor. Özellikle soğuk kış günlerinde yoğun şekilde tüketilen kelle paçanın hastalıklara karşı kalkan görevi gördüğü ifade ediliyor. Eklem ağrıları, gribal enfeksiyon, kalp çarpıntısı ve baş dönmeleri gibi rahatsızlıklara iyi geldiği zaman zaman dile getirilen çorba kentte sabah, öğle, akşam olmak üzere her vakitte tüketiliyor.

25 yıldır kelle paça çorbası yapan Remzi Ulaş, “Paça çorbasının Kahramanmaraş’ta mevsimi yok her zaman revaçta. Özellikle kış mevsimi nedeniyle gribal enfeksiyon ve soğuk algınlıkları için çok faydalıdır. Kadınlara güzellik açısında da iyi geliyor. Ahır dağındaki keçi ve koyun gibi küçükbaş hayvanlardan elde edilir. Bilimsel olarak tanıtıyoruz ama ilimsel olarak da tanıtılmasını istiyoruz” dedi.

Her fırsatta kelle paça içmeye gelen müşteriler de özellikle kışın soğuk algınlığında korunmak için daha fazla tüketmeye çalıştıklarını kaydetti.