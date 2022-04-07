10 Nisan Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışmaları Ankara’da düzenlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "Engel Atlama Binicilik Yarışmaları" düzenledi.

Atlı Polis Birliği ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye Binicilik Federasyonunun takviminde yer alan yarışlara çeşitli kulüplerden 64 sporcu katıldı. Yarışmalar, 60 santimetre Polis Amca Kupası, 70 santimetre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kupası, 80 santimetre Emniyet Genel Müdürlüğü Kupası ve 90 santimetre Emniyet Teşkilatı 177. Kuruluş Yıl Dönümü Kupası olmak üzere 4 kategoride düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara, kupaları Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz tarafından verildi.