10 Mart'tan itibaren geçerli olacak akaryakıt zamları iptal edildi!

EPGİS: “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali. 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,79 motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir"