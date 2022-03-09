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BYSD Başkanı Büyükhelvacıgil: “Ayçiçek yağı taşıyan gemilerin sorunlarının çözülmesinden iftihar duyuyoruz”
10 Mart'tan itibaren geçerli olacak akaryakıt zamları iptal edildi!
EPGİS: “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali. 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,79 motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir"
Genel 09.03.2022, 20:59 09.03.2022, 21:25
EPGİS: “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali. 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,79 motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir"