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10 dakikada 10 dönüm tarlayı ilaçlayabilen zirai İHA’lar görev başında

Zirai İnsansız Hava Araçları (ZİHA) ile milli teknoloji hamlesi yapılarak drone ile sulama, ilaçlama ve gübreleme hareketi başlıyor. Çalışma ile tarımda zamandan ve maliyetten tasarruf yapmanın yanı sıra zirai ilaçların insanlarda neden olduğu sağlık sorunlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Genel 08.02.2021, 12:11
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10 dakikada 10 dönüm tarlayı ilaçlayabilen zirai İHA’lar görev başında

Zirai İnsansız Hava Araçları (ZİHA) ile milli teknoloji hamlesi yapılarak drone ile sulama, ilaçlama ve gübreleme hareketi başlıyor. Çalışma ile tarımda zamandan ve maliyetten tasarruf yapmanın yanı sıra zirai ilaçların insanlarda neden olduğu sağlık sorunlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bir milli teknoloji hamlesi de tarım için geldi. Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ile drone kullanılarak sulama, gübreleme ve ilaçlama yapılabilecek. 10 dakikada 10 dönüm tarlayı ilaçlayabilen ZİHA’lar ile işlem gören tarlaların verimliliği yüksek olurken üretim maliyetleri de azalacak. Bu yıl içerisinde Türkiye’deki çiftçiler ile buluşacak projenin son test uçuşu 25 kişilik profesyonel bir ekiple Antalya’da gerçekleşti. 220 dönüm arazi içerisinde 3 gün boyunca gece ve gündüz test uçuşları yapılan ZİHA’lar drone ile zirai ilaçlama hizmetinin son test aşamasından da geçmiş oldu.

ZİHA proje sorumlularından TARNET A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Buğra Yılmaz, “17 bölge bin 620 kooperatif ve 850 bin çiftçi ortağımızla bu sene operasyonlarımıza başlayacağız” dedi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Tekke köyünde sabahın erken saatlerinde buluşan 25 kişilik profesyonel drone hizmetleri ekibi ve TARNET görevlileri, son test uçuşunu gerçekleştirmek için bir araya geldi. 220 dönüm arazi içerisinde gerçekleşecek son test uçuşuna sulama, gübreleme ve ilaçlama yapabilen 3 adet ZİHA eşlik etti. Drone ekibi tarafından ZİHA’ların uçuşa hazırlığı için son kontrolleri yapıldı. Ardından 2 teknisyen deneme amaçlı ZİHA’lara su ve bitki besleyici sıvı koydu. Profesyonel drone operatörleri ZİHA’ları tek tek kaldırarak dev tarla üzerinde uçurdu. ZİHA’lar ile tarlaya, havadan bitki besleme uygulaması yapıldı. Tarlanın belirli bir kısmında yapılan deneme uçuşu yaklaşık 15 dakika sürdü. Sorunsuz tamamlanan deneme uçuşundan sonra 25 kişilik ekip, 2 yıldır verdikleri emeğin karşılığını aldıkları için sevindiklerine belirterek hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Yaptığımız iş, tarımda dijitalleşme hamlesi başlatmak”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden TARNET A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Buğra Yılmaz, ”Bugün burada 1 senedir ektiğimiz çalışmaların hasat zamanındayız. Bugün son uçuş operasyonlarımızı test ediyoruz. Yaklaşık 1 senedir çalışıyoruz. 3 ayrı drone ve profesyonel operatörlerle uçuş simülasyonları yapacağız. Uçuş öncesi kontroller, uçuş kontrolü, operatörün disiplini gibi birçok şeyi test edeceğiz. Yaptığımız iş, tarımda dijitalleşme hamlesi başlatmak. Dünya nüfusu 2050 yılında Dünya Gıda Örgütü değerlendirmelerine göre 10 milyar olacak. Türkiye nüfusunun da 100 milyon olacağı söyleniyor. Bu ciddi anlamda bir gıda ihtiyacını doğuracak. Bu yüzden topraklarımızı çok daha verimli yetiştirmemiz lazım. Tarımda dijitalleşme ile birlikte verimliliği maksimum seviyeye çıkarabiliriz” diye konuştu.

“Bir milli teknoloji hamlesi başlattık”

Tarımda milli bir teknoloji hamlesi başlattıklarını söyleyen Buğra Yılmaz, ”Bir milli teknoloji hamlesi başlattık. 2 yıldır da bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Mühendis arkadaşlarımızla ne yaparsak yapalım günün sonunda çiftçilerimize danışıyoruz. Çiftçilerin üretim gelir maliyetlerini nasıl azaltırız diye düşünüyoruz. Drone ile ilaçlamaya ZİHA diyoruz. Geçen sene Samsun bölgesinde 20 çiftçimizle birlikte gerçek ekim zamanı ve ilaçlama zamanı dahil olmak üzere operasyonu test ettik. Geri dönüşlerin çok güzel olduğunu gördük. Çiftçilerimiz buradaki verimliliği gördüler. Üretim maliyetlerinin azaldığını gördüler. Daha az ilaç attıklarını gördüler. En önemlisi siz bir traktörle ya da manuel olarak sırtınıza taktığınız cihazlarla ilaçlama yaptığınızda ilaca nüfus ediyorsunuz. Son dönemde hepimizin en önemli farkındalığı olan sağlık problemini yani ilacın insan üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldıran bir teknoloji. 1 saatte yaptığınız bir ilaçlamayı drone ile daha az sürede yapabildiğimizi gördük. Zamandan, ilaç atım oranından tasarruf ediyoruz. Bugünde son kontrolleri yaparak kısmetse önümüzdeki dönemde Türkiye’nin birçok bölgesinde Türkiye Tarım Kredi kooperatifinin teşkilatı olan 17 bölge bin 620 kooperatif ve 850 bin çiftçi ortağımızla bu sene operasyonlarımıza başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Drone teknolojisini gençleri, tarlalarına, köylerine götürmek için bir araç olarak kullanacağız”

Drone teknolojisi ile gençlerin tekrar köylerine döneceğini belirten Yılmaz, “Çiftçimize gittiğimiz de zaman tasarrufundan dolayı ilacın hazır olması gerekiyor. Bu yüzden işin operasyonel süreci çok önemli. Ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Çok yakın zamanda bu hizmeti almak isteyen çiftçilerimizden ön talep toplayacağız. Çok profesyonel bir drone ekibimiz var. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün bu konuda çok ciddi bir regülasyonu var. Bu proje bazında TARNET’in bir drone operatörü yetiştirme eğitim müfredatı hazır olacak. Bu eğitimi köyden kente geçişi durduran bir hareket olarak görüyoruz. Drone teknolojisini gençleri, tarlalarına, köylerine götürmek için bir araç olarak kullanacağız. Mühendislerimiz, belirli üniversiteler ile protokoller yaparak bu işi sağlayacak. Tarlada drone gördükleri zaman, bunun geleneksel çiftçilik yöntemi olmadığını görecekler” ifadelerini kullandı.

“Çiftçiler, hem cebinden hem de zamandan tasarruf etmiş olacak”

Çiftçilerin zamandan ve cebinden edeceği tasarruftan bahseden Yılmaz, ifadelerine şöyle devam etti:

“Drone ile 10 dakikada 10 dönümlük bir araziyi ilaçlayabiliyorsunuz. Geleneksel yöntemlerle, kişilerin sırtına taktığı ilaçlama cihazları ve traktör arkalarına takılan cihazlarla ilaçlama yaptığınızda zaman tasarrufu olarak yüzde kırklık bir tasarruf olduğunu görüyoruz. Traktörle ilaçlama yaptığınızda traktörün tekerleğinden dolayı, tarlaya verilen zarar yüzde 4’lük bir ürün kaybına neden oluyor. Drone ile bu kaybında önüne geçmiş oluyoruz. Bu çiftçimize ve soframıza verim olarak geri dönüyor. Bu sayede çiftçiler, hem cebinden hem de zamandan tasarruf etmiş olacak.”
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