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1 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödeme alamayan otobüs şoförleri çözüm bekliyor

İstanbul’da 1 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) ödeme alamadıklarını belirten toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüs şoförleri, düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya katılan Özulaş A.Ş Başkanı Sedat Şahin, “Bugün burada toplanma sebebimiz şu, İstanbul’daki özel halk otobüsü sistemi çökmüş durumda, kendisini idare edemez duruma geldi” dedi.

Genel 02.02.2022, 18:22
1 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödeme alamayan otobüs şoförleri çözüm bekliyor

İstanbul’da 1 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) ödeme alamadıklarını belirten toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüs şoförleri, düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya katılan Özulaş A.Ş Başkanı Sedat Şahin, “Bugün burada toplanma sebebimiz şu, İstanbul’daki özel halk otobüsü sistemi çökmüş durumda, kendisini idare edemez duruma geldi” dedi.

İstanbul’da toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüs şoförleri, 1 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödeme alamadıklarını belirterek, sorunlarını konuşmak ve çözüm önerilerini tartışmak üzere Fatih’te bulunan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Sıkıntıların ve sorunların konuşulduğu toplantıda, İBB yönetimi tarafından sürekli ertelenen ödeme tarihleri nedeniyle esnafın maliyetleri karşılamakta güçlük çektiği ifade edildi.

“İstanbul’da özel halk otobüsü sistemi çökmüş durumda”

Toplantıda konuşan Özulaş A.Ş. Başkanı Sedat Şahin, “Bugün burada toplanma sebebimiz şu, İstanbul’daki özel halk otobüsü sistemi çökmüş durumda, kendisini idare edemez duruma geldi. Akaryakıttan tutun tamircilere, bankalara kredi borçlarımız, vergi borçlarımız, SGK’ya kadar ödeyemez bir hale geldik. Dolayısıyla bir yıldır süregelen bir ödeme dengesizliği, geç ödemeleri artık bizim önümüzdeki bir iki ay içerisinde tamamen kontak kapatma ve sistemi kapatma noktasına gelecek. Onun için bugün burada kendi aramızda bu toplantıyı yaptık, hem ilgililere ve yetkililere sesimizi duyurmak istedik” dedi.

“Halk otobüsçülüğü yapan arkadaşlarımın mağduriyeti var”

Özel halk otobüsü şoförü Mehmet Habip Baysal, “Bugün buraya şunun için toplandık. Halk otobüsçülüğü yapan tüm esnaf arkadaşlarımızın hepsinin mağduriyeti var. Paralarımız zamanında ödenmiyor, üç ay geriden geliyor ve bu bir senelik aksamayla geliyor. Bu aksamalardan dolayı ödeme alamıyoruz. Artı Otis sistemi diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve İETT’nin bize vermiş olduğu kilometre sisteminde çalışıyoruz. Bu kilometre sisteminde bizim güncellemelerimiz güncel rakamlarla yapılmıyor. Bir otobüs amortismanı güncel rakamdan yapılmıyor. Bir şoför maliyeti güncel rakamdan yapılmıyor. Diğer giderlerimiz, kasko ve sigortalarımız güncel rakamdan yapılmıyor. Güncel rakamdan yapılmadığı, bize sözleşmede geçen yüzde 50 kar verilmediği ve sözleşmeye uyulmadığı için biz mağduriyet yaşıyoruz. Her konuda mağduriyet yaşıyoruz. Benim kredilerim var. Banka beni arıyor, 50 gün gecikmen var ne zaman ödeyeceksin, İBB bana ödeme yapmıyor. Yedek parçaya mı, akaryakıta mı yoksa bankaya mı vereyim? Alacağım devletten, vereceğim devlet bankasına iki arada bir derede kaldık. Nasıl halledeceğiz bizde şaşırdık. Yürütemez duruma geldik” şeklinde konuştu.

“Bu 4 maddede olmadığı için hem İstanbul halkı hem de özel halk otobüsü esnafı mağdur”

Sözleşme imzalanırken vaat edilenlerin hiçbirinin sözleşmeye koyulmadığını ifade eden Avukat Erhan Güneş, “Bizim oda başkanımız, bu sözleşmeyi imzalarken bize vaat edilenlerin hiçbirini sözleşmeye koymamış. Sözleşmeye koymadığı için bugün özel halk otobüsü camiası İstanbul’da mağdur olmaktadır. Bizim 4 maddemiz var, ilki sabit gider ve yüzde 50 kar payı, ikinci olarak araç amortisman bedeli güncel araç payından hesaplanacak, üçüncü olarak bakım ve tamir giderlerimiz güncel fiyattan hesaplanacak ve dördüncü olarak ise bizim araçlarımızın ayda 2 gün yatar hakkı vardır. Bize böyle söylendi fakat sözleşmeye konmamış. Ödemelerin her ayın 15’inde düzenli bir şekilde yapılması, çünkü esnafın kendini çevirebilmesi için ödeme aksadığı takdirde tamirciye ve petrolcüye ödeme yapamadığında bu iş çıkmaza giriyor. Biz Otis sisteminden memnunuz. Biz sadece bize vaat edilen bu dört madde ve ödeme maddesinin sözleşmeye koyulup gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bu sözleşme AK Parti döneminde hazırlandı. Sayın Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geldiğinde sözleşmeyi imzaladı. Buradaki problem bizim Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası başkanımız bize gerçekleri anlatmadı. Belediye ve idare ile hangi sözleşmeyi yaparsak, idare o sözleşmeye uygun bir şekilde götürür. Bizi kandırdılar, Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası başkanımız bize dedi ki bu 4 madde var dedi. Bu 4 madde de olmadığı için hem İstanbul halkı hem de özel halk otobüsü esnafı da mağdur olmaktadır” açıklamasında bulundu.

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