1 tonluk kilosuyla canlı hayvan pazarının gözdesi ‘Dadaş’ isimli boğa oldu

Doğu Anadolu Erzurum Canlı Hayvan Pazarında tonluk tosunlar alıcısı önünde birbiriyle yarışıyor. Canlı hayvan pazarında bir tonluk kilosuyla dikkatleri üstüne çeken ‘Dadaş’ isimli tosun ise 57 bin liraya alıcısını beklerken, sahibi Salih Yuva ise alıcılarla fiyat konusunda anlaşamadığı için yakındı.

Kurban bayramına sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki yoğunluk artmaya başladı. Pazarda en çok ilgi gören hayvanlar tonluk tosunlar olurken vatandaşlar birbiriyle sıkı pazarlığa tutuştu. Doğu Anadolu Erzurum Canlı Hayvan Pazarında ise bir tonluk kilosu ve 57 bin liralık fiyatıyla dikkatleri üstüne çeken ‘Dadaş’ isimli tosun oldu.

Boğasını isteyenlerin çok olduğunu ama fiyat konusunda anlaşamadıklarını belirten Salih Yuva, “Benim boğamın adı ‘Dadaş’ bir ton kiloya geliyor. Bir tondan da fazla gelmesi için beslemeye devam ediyoruz. Tosunumu isteyen çok vatandaş var ama onlarla fiyat konusunda anlaşamıyoruz. En son boğama 57 bin lira para istiyorum” dedi.