1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ankara’da kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ankara’da Anadolu Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.

Pandemi nedeniyle iki yıldır kutlanamayan 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl Ankara Anadolu Meydanı’nda kutlandı. Çeşitli siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların katıldığı kutlamaya Ankara’nın uzak ilçelerinden de katılım sağlandı.

1 Mayıs kutlamalarına katılan yazar Ahmet Telli ise “Bir ülkede demokrasi ancak emeğin özgürleşmesi ile mümkündür. Emeğin özgürleşmesi için de emek mücadelesi vermek gerekir. Emek mücadelesi verenler de özellikle 1 Mayıs’larda bir araya gelerek emeğin özgürleşmesi için mücadele ediyoruz cümlesi kurmak için buradalar. Ben de 70 küsür yaşımdayım; bunun uzunca bir dönemi emeğin özgürleşmesi mücadelesiyle geçti. Şiirlerimde de yazılarımda da ‘insanın özgürleşmesi emeğin özgürleşmesi mümkündür’ düşüncesiyle her 1 Mayıs’ta mutlaka bir yolunu bulup emek mücadelesi verenlerle beraber olurum” diye konuştu.