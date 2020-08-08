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1 liraya kolonya sattılar elde edilen gelirle park yaptılar

KORONA VİRÜS SALGINI SONRASINDA DÜZCE’DE 1 LİRAYA KOLONYA SATILMASININ ARDINDAN ELDE EDİLEN GELİR İLE YENİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜNDE ÇOCUK PARKI YAPILDI. ÇOCUK PARKI HİZMETE ALINIRKEN, ÇOCUKLARA DA MASKE VE KOLONYA ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Genel 08.08.2020, 11:32
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1 liraya kolonya sattılar elde edilen gelirle park yaptılar

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında Düzce’de 1 liraya kolonya satılmasının ardından elde edilen gelir ile Yeni Taşköprü köyünde çocuk parkı yapıldı. Çocuk parkı hizmete alınırken, çocuklara da maske ve kolonya ücretsiz dağıtıldı.

Mart ayında pandemi sürecinin başlaması ve vatandaşların kolonyalara rağbetinin artmasının ardından Düzce’de üretimlerini sürdüren kolonya fabrikası, 1 liraya kolonya satışı gerçekleştirmiş ve vatandaşlara ucuz kolonya ulaştırmıştı. O zamanlar elde edilecek gelir ile Yeni Taşköprü köyüne çocuk parkı yapılacağı belirtilmişti. Kolonya Fabrikasının sahibi Nadir Yorgun ve köy muhtarı Hüseyin Gür’ün girişimleri ile köyde çocuk parkı kolonya satışlarından elde edilen gelirlerle hizmete alındı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği parkın açılışı öncesinde de çocuklara maske ve kolonya dağıtımı gerçekleştirildi. Yeni Taşköprü Köyü muhtarı Hüseyin Gür, çocukların mutlu olduğundan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek: “ Öncelikle çocukların mutlulukları bizim mutluluğumuz. Parkın yapımında bize yardımcı olan ve kolonyaları vererek halka ucuza satmamızı sağlayan Nadir Yorgun’a, Parkın yapımında maddi destekte bulunan Sinan Coşkun’a teşekkür ediyorum. Çocukları böyle mutlu gördükçe biz daha çok mutlu oluyoruz. Köyümüze böyle bir parkı kazandırdığımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

"Ucuza kolonya satmıştık, geliri ile çocuklara park yaptık”

Mart ayı içerisinde 1 liraya kolonya satışı yaparak vatandaşların ucuza kolonya bulmasını sağladıkları için mutlu olduğunu dile getiren Fabrika Müdürü Nurettin Yılmaz, “ Biz pandemi sürecinde Kolonya fabrikası olarak, 1 TL’den kolonya satışı sunmuştuk. Bunun geliri ile çocuklarımıza park yaptık. Çocuklarımız yapmış olduğumuz park içerisinde mutlu olduklarını görüyoruz. Nadir Yorgun’un sayesinde buraya güzel bir park kazandırdık. Sinan Coşkun beyinde destekleri oldu bu parkın yapımında. Parkın açılışında çocuklarımıza ücretsiz kolonya dağıtımı da gerçekleştirdik. Sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedik. Onlara maske dağıttık. Korona virüs ile ilgili bilgiler de verdik. Çocuklarımız şu anda mutlu bizlerde mutluyuz” dedi.

Fabrika yönetiminin bazı zamanlarda ucuza kolonya dağıtımı yaparak farklı köy veya mahallelerde elde edilecek gelirler ile çocuk parkı yapmaya devam edecek.

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