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1 günde 4 mevsimi yaşadılar

Bursa’nın İnegöl ilçesi Oylat Kaplıcalarında konaklayan vatandaşlar 1 günde 4 mevsimi yaşadılar. Güne kar yağışı ile başlayan tatilciler, ardından yağmur yağışını, havanın kararmasını ve güneş açmasını yaşadılar. 4 mevsimin yaşandığı Oylat Kaplıcaları havadan görüntülendi.

Genel 13.04.2021, 09:42
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1 günde 4 mevsimi yaşadılar

Bursa’nın İnegöl ilçesi Oylat Kaplıcalarında konaklayan vatandaşlar 1 günde 4 mevsimi yaşadılar. Güne kar yağışı ile başlayan tatilciler, ardından yağmur yağışını, havanın kararmasını ve güneş açmasını yaşadılar. 4 mevsimin yaşandığı Oylat Kaplıcaları havadan görüntülendi.

Otelde konaklayan Zeynep Mert, "Burası çok güzel bir yer. 1 günde 4 mevsimi yaşadık. Suyu da harika. Her hafta gelmeyi düşünüyoruz. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

Yavuz Demirkol ise, "Çocukluğumdan beri buraya geliyorum. Ayrıca burada bugün 4 mevsimi yaşadık. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.
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