Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
378.764
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3074
EURO
7.4186

1 ay önce korona virüsten oğlunu kaybeden yaşlı kadına doğum günü sürprizi

SAKARYA’NIN KARASI İLÇESİNDE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE EVİNDE KALAN VE YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE VİRÜSTEN DOLAYI OĞLUNU KAYBEDEN 78 YAŞINDAKİ İSMİGÜL KESKİN’E POLİS EKİPLERİN VE MAHALLE MUHTARINCA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPILDI. SÜRPRİZ ESNASINDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI.

1 ay önce korona virüsten oğlunu kaybeden yaşlı kadına doğum günü sürprizi

SAKARYA’NIN KARASI İLÇESİNDE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE EVİNDE KALAN VE YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE VİRÜSTEN DOLAYI OĞLUNU KAYBEDEN 78 YAŞINDAKİ İSMİGÜL KESKİN’E POLİS EKİPLERİN VE MAHALLE MUHTARINCA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPILDI. SÜRPRİZ ESNASINDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:34
4 Okunma
1 ay önce korona virüsten oğlunu kaybeden yaşlı kadına doğum günü sürprizi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle evinde kalan ve yaklaşık 1 ay önce virüsten dolayı oğlunu kaybeden 78 yaşındaki İsmigül Keskin’e polis ekiplerin ve mahalle muhtarınca doğum günü sürprizi yapıldı. Sürpriz esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ikamet eden ve oğlunu yaklaşık 1 ay önce korona virüsünden dolayı kaybeden İsmigül Keskin’in 78. yaş günü için Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Aziziye Mahalle Muhtarı Besim Ömer Cengiz tarafından bir organizasyon düzenlendi. Kısıtlamalar dolayısıyla evinden çıkamayan ve 78 yaşına giren İsmigül Keskin için alınan pasta evine getirildi. Sürprizle karşılaşan ve yakın bir zamanda oğlunu kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisinde olan yaşlı kadın duygu dolu anlar yaşadı. Yaşadığı sevinci de dile getiren Keskin, polis ekipleri ve mahalle muhtarına yaptıkları sürprizden ötürü teşekkür etti.

Üst üste yaşanan acıları unutturabilmek için doğum günü

Doğum günü kutlanan kadının oğlu Tuncay Keskin, “Annemin bugün doğum günü. Bu mutlu gününde sizler bize yardımcı oldunuz, Allah razı olsun sizlerden, çok mutlu olduk” derken diğer oğlu Turgay Keskin ise “Annemin bugün doğum günü, üst üste acılar yaşadık ve onu bir nebze unutturabilmek için doğum günü düzenledik. Sağ olsun ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve muhtarımız sayesinde bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bir nebze annemi mutlu edebildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

Sosyal mesafeyi koruyarak bir organizasyon yaptık

Aziziye Mahalle Muhtarı Besim Ömer Cengiz de, “Korona virüsten vefat eden Aydın ağabeyimizin annesinin 77 yaşını doldurması sebebiyle ona sürpriz bir doğum günü yapmak aklımıza geldi. Sağ olsun oğlu Tuncay ve Turgay ağabeylerimizle bir organizasyon yaptık. Sosyal mesafeyi koruyarak bir nebze olsa da mutlu ettiysek İsmigül teyzemizi çok mutlu olduk. Biz hiçbir zaman büyüklerimizi unutmadık ve unutmayacağız da. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum, değerli emniyet arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum ricada bulunduk ve bizim isteğimizi kırmadılar” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kar altında kalan çobandan evde kal mesajı
Kar altında kalan çobandan evde kal mesajı
Fotoğrafa korona cezası
Fotoğrafa korona cezası
Yunanistan’da kafe ve restoranlar yeniden açıldı
Yunanistan’da kafe ve restoranlar yeniden açıldı
Sokakta fotoğraf çektiren 2 Afgan’a ceza yazıldı
Sokakta fotoğraf çektiren 2 Afgan’a ceza yazıldı
Vali Atik, üs bölgesindeki Mehmetçikle bayramlaştı
Vali Atik, üs bölgesindeki Mehmetçikle bayramlaştı
91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz doğum günü
91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz doğum günü
Küçük çocuğun şeker mutluluğu yürekleri ısıttı
Küçük çocuğun şeker mutluluğu yürekleri ısıttı
Vatandaş ihbar etti, yola düşen Türk bayrağını polis öpüp kaldırdı
Vatandaş ihbar etti, yola düşen Türk bayrağını polis öpüp kaldırdı
4 yaşındaki İnci resim sergisi açtı
4 yaşındaki İnci resim sergisi açtı
Sivas’ta rekor soğuk
Sivas’ta rekor soğuk
Kremlin Sözcüsü Peskov, korona virüsü yendi
Kremlin Sözcüsü Peskov, korona virüsü yendi
Karadağ’da aktif korona virüs vakası kalmadı
Karadağ’da aktif korona virüs vakası kalmadı
Amasya çevre yolu bu yaz hizmete giriyor
Amasya çevre yolu bu yaz hizmete giriyor
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan anlamlı paylaşım
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan anlamlı paylaşım
Almanya, korona tedbirlerini 5 Temmuz’a kadar uzatmayı planlıyor
Almanya, korona tedbirlerini 5 Temmuz’a kadar uzatmayı planlıyor
Bakan Pakdemirli, video konferans aracılığıyla Ak Parti İzmir İl Teşkilatı ile bayramlaştı
Bakan Pakdemirli, video konferans aracılığıyla Ak Parti İzmir İl Teşkilatı ile bayramlaştı
Bakan Kurum: 'Antalya'da 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik'
Bakan Kurum: 'Antalya'da 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik'
Elazığ’da Vefa ekiplerine "tepsi tepsi baklava" ile vefa
Elazığ’da Vefa ekiplerine "tepsi tepsi baklava" ile vefa
Barınakta sevinçli bayram mesaisi
Barınakta sevinçli bayram mesaisi
Almanya’da hükümet ile Lufthansa arasında anlaşma sağlandı
Almanya’da hükümet ile Lufthansa arasında anlaşma sağlandı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim