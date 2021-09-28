Genç yarışmacı, yarışmanın final bölümünde neden yer almadı ? Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu, Johanna Farber'den özür diledi!

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Dünyaca ünlü kaya tırmanışı sporcusu Johanna Farber’ın başı müsabakalarını yayınlayan televizyon kanallarıyla dertte. Sporda kadın bedeninin cinsel obje haline getirilmesini kınayan ve konuyla ilgili sayısız açıklaması bulunan Farber, aynı davranış tekrarlanmaya devam edince flaş bir adım atarak sosyal medyadaki fotoğraflarını sildi.