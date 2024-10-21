30 yılı aşkın sofra camı üretim tecrübesine sahip Gürok Grubu’nun gururlu bir üyesi olan GCA, dünyanın beşinci büyük sofra camı üreticisi LAV HORECA ile birlikte fuara katıldı. Şirketler, şık ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken stantlarında çeşitli B2B ürün ve çözümlerini tanıttılar.

GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, etkinliğin önemini vurguladı: "Luxe Pack Monaco, cam ambalajdaki inovasyon ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı vurgulamak için önemli bir platform. Bu prestijli etkinlik, yalnızca en yeni şişe tasarımlarımızı sergilememizi değil, aynı zamanda sektör profesyonelleriyle buluşup iş birlikleri kurmamızı sağlıyor. Bu yılki daha büyük standımız, iş ortaklarımızın özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunduğumuz yenilikçi ve anahtar teslim çözümleri daha iyi göstermemize olanak tanıdı."

Bu yılki Luxe Pack Monaco, lüks ambalaj, sürdürülebilirlik ve tasarım alanlarındaki en son trendleri yansıtan geniş bir katılımcı yelpazesine ev sahipliği yaptı. GCA’nın yeni şişe tasarımları, sektörde giderek artan çevre dostu malzemeler ve ileri estetik anlayışıyla uyum sağlayarak işlevsellik ve görsel cazibe açısından yeni standartlar belirledi. GCA, ürünlerini sergilemenin yanı sıra çeşitli panellere ve networking etkinliklerine katılarak marka görünürlüğünü artırdı ve global ambalaj topluluğu ile ilişkilerini güçlendirdi.