Zirvedeki kadınlardan ikisi Gaziantepli

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Nalan Kurt, Fast Company Dergisi’nin hazırladığı “100 Kadın Kurucu” listesinde yer aldı.

Fast Company Dergisi tarafından kadın girişimci ve patronların başarı öykülerini paylaşmak, oluşturdukları farkları ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan “100 Kadın Kurucu” listesine GSO Yönetim Kurulu Üyesi-Persu Suni Deri Yönetim Kurulu Başkanı Perihan Çöçelli 28. sıradan ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi-Nlksoft Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt da 90. sıradan girme başarısı gösterdi.

Kadın girişimciler güçlendirilmeli"

Kadınların girişimde bulunarak işveren olmasıyla hem istihdamın artacağını hem de ülke ekonomisine destek sağlanacağını ifade eden GSO Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli, “Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla çeşitli proje, program ve çalışmalar yürütülmektedir. Kadın girişimcilerin ülke ekonomisine katkı sağlamaları, yaşadıkları engellerin belirlenmesi ve bu engellerin ortadan kaldırılması ile mümkün olabilir. Kadın girişimci sayısını artırmak, var olan kadın girişimcileri güçlendirmenin hem gerekli hem de artık zorunlu olduğuna inanıyorum. Yönetim Kurulu Üyesi olduğum Gaziantep Sanayi Odamız bünyesindeki TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulunun kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ve girişimci fikirlerini hayata geçirmeleri adına yürüttüğü projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bununla birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odamız ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklığında girişimci kadınlara yönelik kurduğumuz Kadın Girişimci Destek Merkezi’nde (KAGİDEM) iş birliği içerisinde iş fikri olan, kendi işini kuracak kadın girişimcilerimizi destekliyor ve atölye imkanı sunuyoruz. Persu Suni Deri olarak da bugüne kadar hem yurtiçinde hem yurtdışında çok güzel başarılar yakaladık ve bundan sonra da sektörümüze yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

"İş hayatında daha aktif olmalıyız"

"100 Kadın Kurucu” listesinde yer alan kadın girişimciler arasında olmanın kendilerini hem mutlu hem de motive ettiğini kaydeden TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Nalan Kurt ise, “Kadınların iş hayatında daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla üyesi olduğum TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuz ile birçok faaliyet ve proje gerçekleştiriyoruz. Kadın girişimcilerin hem şehrimiz hem de ülke ekonomimiz için yaşamın her alanında daha fazla rol almaları gerekiyor. Bu doğrultuda girişimlerimiz sonucu 15 yıl önce kurduğumuz NLK Soft şirketimizi de yenilikçi bir anlayışla büyütmeye devam ediyoruz. Günümüzde koşulların da tetiklemesiyle sanayiden hizmet sektörüne kadar yaşamın her alanında hızlı bir dijital dönüşüm yaşıyoruz. Yazılım hizmetleri ve tümüyle NLK Soft tarafından kodlanan yerli yazılımlarımızı Türkiye’nin her bölgesinden iş ortaklarımızla birlikte alıcılarla buluşturuyor, aynı zamanda 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu emeğimizin karşılığında, böylesi çok değerli isimlerin yer aldığı bir araştırmada girişimci olarak yer almak çok gurur verici ve inşallah Gaziantepli kadınlar olarak çok daha güzel çalışmalara hep birlikte imza atarız" diye konuştu.