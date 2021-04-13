Zeugma Mozaiği sofralara taşınıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ünlü Türk Firması Karaca’nın katkılarıyla dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği ve farklı mozaik deseni kullanılarak sofra ve mutfakta kullanılan birçok üründe özel tasarımlar yapıldı. Zeugma motifli eserler yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Karaca tarafından sofra, mutfak, dekorasyon ve ev tekstili gibi alanlarda kullanılan birçok eserlerde dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği ve Zeugma dönemine ait birçok farklı mozaik deseni kullanılarak özel bir seri hazırlandı. Çingene Kızı mozaikli eserler Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesinde yapılan toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karaca Ceo’su Fatih Karaca ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Gaziantep’in bir parçasını ürünlerimizi taşımaktan gurur duyuyoruz"

Zeugma mozaiği motiflerini eserlerine desen olarak işlemekten dolayı gurur duyduklarını ifade eden Karaca Ceo’su Fatih Karaca, “Değerli belediye başkanımız Fatma Şahin ve ekibinin katkılarıyla hazırladığımız yeni Zeugma eserimizi sizlerle paylaşmak üzere bir araya geldik. Onurlu bir sıfat eklemiş Gaziantep’in bir parçasını ürünlerimizi taşımaktan gurur duyuyoruz. Uzun ve detaylı çalışmalar sonucunda hem çingene kızı figürünü hem de eşsiz mozaik desenlerinin bir kısmını tasarımlarımıza taşıdık. Zeugma eserimizi de sofra grubundan ev tekstilinden dekorasyonuna kadar birçok ürünü Anadolu’nun dokusu ve büyüsüyle buluşturduk. Bizim için imza olacak bu seriyi yine bize ilham veren bu atmosferde sunduğumuz için çok mutluyuz. Karaca olarak tarihi ve kültüre duyduğumuz saygı ve bağlılığı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

"Gaziantep’in kültürel mirasını sofraya taşımak istiyoruz"

Gaziantep’in kültürel mirası olan Zeugma Mozaiğini sofralara taşıyarak tanınmasını ve bilinirliğinin arttırılmasını hedeflediklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Biz bu kültürel mirasımızı restore ederek hak ettiği noktalara taşımak için de büyük bir gayret gösteriyoruz. Kültürel mirasımız bizim geçmişiz. O kadar güzel çalışılmış ki geçmişin mirası bu günün tasarımı. Şimdi yerelden evrensele, gelenekten geleceğe sözü olanlar bu gün burada. Ben karaca ailesine çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar yaptıklarından dolayı müteşekkiriz. Markalaşmak kolay bir iş değil, vizyon istiyor, akıl istiyor, takım işi ve kabiliyet istiyor. Bunu başardığı için Fatih Bey’e ve bütün ekibine ülkemiz adına teşekkür ediyoruz. Bize yapılan eserlerini gösterdikleri zaman hakikaten çok mutlu olduk. Gaziantep’in bu kültürel mirasını da tasarımlarıyla sofraya taşımak istiyoruz. Kültür Daire Başkanlığımızla çok güzel çalıştılar, bunu çeşitlendirdiler bunu kullanabilir hale dönüştürmek çok mühimdir" diye konuştu.

Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül, çalışmalarından dolayı Karaca ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.