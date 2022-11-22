Zayıflamak için Almanya’dan Gaziantep’e geldiler

Almanya’da yaşayan ve fazla kilolarından şikayetçi olan evli çift, Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde obezite ameliyatı oldu.

Yıllarca kilo sorunu yaşayan ve diyet yapmalarına rağmen zayıflayamayan genç çift, Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde obezite ameliyatlarının başarıyla uygulandığından haberdar olunca Almanya’dan Gaziantep’e geldi. Hastanede metabolik cerrahi ekibi tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından cerrahi operasyon için bir engeli bulunmayan çift, Metabolik ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından operasyona alındı. Genç çift başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Laparoskopik olarak gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası hem sağlığına hem de ideal kiloya kavuşacağı için mutlu olduğunu söyleyen 34 yaşındaki Saar Rebecca, “Büroda çalışıyorum. İki çocuğumun doğumundan sonra çok kilo aldım. 92 kiloya ulaştıktan sonra sağlık sorunları da baş göstermeye başladı. Doktorlar diyabet başlangıcı olduğunu söyledi. Vücudumda şişlik ve ağrı hissediyordum. Hem zayıflamak hem de sağlık sorunlarımdan kurtulmak için bir çıkış yolu aradım Bir arkadaşım ANKA Hastanesi’nde ameliyat olmuştu. Ben de araştırdım ve başarılı operasyonları görüp, hastane ile iletişime geçtim. Eşimi de operasyon için ikna ettim. İyi ki, bu hastaneyi tercih etmişim. Bizi çok güzel karşıladılar ve ağırladılar. Operasyonun ertesi günü ayağa kalktık. Kendimi çok rahat hissediyorum. Büyük kilo kaybına hazırız.” dedi

43 yaşındaki David Johann da,” Kendi işimi kurdum. Hurda ticareti yapıyorum. İyi hareket edemediğimi fark ettim. Ellerim ve ayaklarım ağrıyordu. İşimden dolayı kilo vermem lazımdı. Eşimin de araştırmasıyla Anka Hastanesi’ne gelmeye karar verdik. Operasyon çok güzel geçti. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bize kendimizi evimizdeymiş gibi hissettiren Anka yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ederiz.” diye konuştu