Zara Ve Oğuzhan Koç Gazianteplilerle buluşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziantep’in Kurtuluşu’nun Yüzüncü Yılı Etkinlikleri kapsamında Zara ve Oğuzhan Koç, 11 Aralık’ta sevilen şarkıları ile Gazi şehirlilerle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı iş birliğinde 25 Aralık Halk Konserleri tüm hızıyla sürüyor, ilçelerde süren heyecan şehre taşınıyor. 11 Aralık Cumartesi Günü saat 19.00’da Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda Halk Müziği Sanatçısı Zara ve Oyuncu-Müzisyen Oğuzhan Koç sevilen şarkılarını seslendirecek. Peş peşe sahne alacak şarkıcılar müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Konserler tüm hızıyla sürecek

Yüzüncü Yıl Etkinliklerince 25 Aralık Halk Konserleri, 17 Aralık Cuma Günü Müzisyen Eypio ve Şarkıcı Koray Avcı sevenleriyle buluşacak.