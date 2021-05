Yürüteçle geldiği ANKA’dan yürüyerek çıktı

Kalça eklemindeki aşınma nedeniyle yürüteçle dahi acı çekerek yürüyebilen 76 yaşındaki hasta, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı kalça protezi ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Kalça eklemindeki aşınma nedeniyle yıllardır yürümekte ve oturmakta zorluk çeken 76 yaşındaki Zeynep Şahin, ağrılarının dayanılmaz hale gelmesinin ardından Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık’a başvurdu. Yapılan tetkikler sonrası ileri derecede kireçlenme tespit edilen Şahin, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık tarafından kalça protezi ameliyatı oldu.

“Kendimi çok iyi hissediyorum”

Başarılı bir ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Zeynep Şahin, “Oturup kalkmakta ve yürümekte güçlük çekiyordum. Uzun mesafe yürüyemiyordum. Yürüdükten sonra ağrılarım oluyordu. Oturup kalkarken bıçak saplanması gibi ağrı hissi yaşıyordum. Bu durum vücudumun diğer bölgelerinde de ağrılara neden oluyordu. Birçok doktora gittim, ama beni telkin edecek bir açıklama ile karşılaşmadım. Son çare olarak ANKA Hastanesi’ne başvurdum. Doktorum Mustafa Işık, bir hekimden çok bana oğlummuş gibi davrandı. ANKA Hastanesi yönetimi ve çalışanlarının hepsi benimle çok yakından ilgilendi. Şu an ağrılarım geçti. Hastaneye yürüteçle ikiye katlanmış şekilde girmiştim. Şu an sağlığıma kavuşmuş şekilde çıkıyorum. Hastalara tavsiyem böyle bir durumda hemen doktora başvursunlar. Kalça protezinden korkmasınlar. Ben şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bundan sonra hayatım daha konforlu olacak. Ameliyattan önce birçok hareketi yapamıyordum. Şimdi daha rahat hareket ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

“Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Ameliyat ile ilgili bilgiler veren ANKA Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık, “76 yaşındaki hastamız şiddetli ağrı ve yürümekte zorluk şikayeti ile hastanemize başvurdu. Hastamıza yapılan tetkikler sonucunda kalça ekleminde ileri derecede aşınma (kireçlenme) tespit ettik. Artık ilaçlarla tedavi edilebilecek safhayı geçtiği için ameliyatla kalça eklemini değiştirme planı yapıldı. Yani total kalça protezi ameliyatı planladık. Başarı ile gerçekleşen operasyonun ardından hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.